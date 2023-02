L’emergenza sanitaria da Covid-19 vissuta negli ultimi due anni ha accelerato e reso

possibile il processo di digitalizzazione e di riorganizzazione del lavoro, attraverso l’adozione

dello smartworking e del modello Agile per aziende e Pubblica Amministrazione. Secondo i

dati 2022 dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, in Italia, dal 2019

ad oggi, il ricorso al lavoro agile è passato dal 58% al 91% nelle grandi aziende e dal

12% al 48% nelle PMI, nonostante una lieve contrazione rispetto al 2021.

“Sono ormai poche le aziende che ad oggi lavorano in modo del tutto tradizionale, sebbene

nelle piccole e medie imprese italiane è presente ancora molto scetticismo nei confronti della

modalità di lavoro da remoto, che prevede una maggiore flessibilità nei confronti dei propri

dipendenti. Il grande problema e la sfida che stiamo affrontando quotidianamente è che il

lavoro agile o smartworking è purtroppo ancora percepito come una soluzione temporanea,

utile per far fronte a situazioni emergenziali e non come un nuovo modello di lavoro

consolidato ed un’importante leva per l’innovazione e lo sviluppo delle persone, delle

organizzazioni e del territorio.” – ha spiegato Maria Cesaria Giordano, CEO di HRCOFFEE.

Nel corso dell’edizione 2023 della Giornata del Lavoro agile della Puglia, organizzata da

HRCOFFEE, in partnership con il Comune di Bari, Exprivia e Aidp Puglia, Stefano

Zamagni, professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna, ha spiegato che

il lavoro agile non è altro che il superamento del metodo taylorista, ossia di una

metodologia di lavoro, basata sul principio gerarchico, secondo il quale chi ha la proprietà

dei mezzi di produzione dell’azienda assume il ruolo di decisore assoluto ed indiscutibile.

Oggi un’azienda, per continuare ad essere competitiva, non può più strutturare la propria

organizzazione attorno ad un principio gerarchico e di controllo ma deve adottare il modello

olocratico, incentrato sulla fiducia, in cui tutti i dipendenti sono chiamati a contribuire in

ottica di co-progettazione e co-programmazione.

Questa teoria è fortemente supportata dalla HR-Tech Company pugliese HRCOFFEE

(https://www.hrcoffee.it), specializzata nello sviluppo di software per il People Management e

People Analytics, la quale ha ideato un modello di gestione del personale che consente

di semplificare i processi di condivisione e co-progettazione tra tutti gli stakeholder

dell’azienda.

Strumenti come HRCOFFEE People Analytics Platform pongono al centro le persone,

attribuendo loro pari importanza, a prescindere dal ruolo che svolgono all’interno

dell’organizzazione. La condivisione e il confronto, che si generano dall’interazione tra tutti

coloro che vivono l’azienda, contribuiscono a sviluppare consapevolezza a livello sociale e

culturale, cooperazione e co-progettazione, che possono a loro volta dare vita ad

importanti decisioni di business, orientate verso il benessere dei dipendenti ed una loro

maggiore produttività.

“Il nostro obiettivo è stimolare una riflessione per trovare dei modi concreti per rendere le

persone felici perché quando i lavoratori sono sereni sul posto di lavoro, migliora anche la

produttività e lo spirito creativo che genera a sua volta innovazione. La metodologia agile

può funzionare solamente se aspetti come la fiducia, l’ascolto dei bisogni e il coinvolgimento

dei propri dipendenti vengono considerati prioritari. In questo, la nostra tecnologia consente

di automatizzare i processi, permettendo al personale HR di risparmiare il tempo investito

per svolgere attività routinarie e favorisce l’emergere di correlazioni inedite magari

sottovalutate ma che possono però fare la differenza sulla competitività dell’azienda. – Ha

concluso Maria Cesaria Giordano.