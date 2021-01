(ANSA)- ROMA, 02 GEN – Nuovo anno in cerca di un partner

stabile, con la pandemia ancora in corso che limita gli incontri

dal vivo? Le app di incontri possono aiutare. Secondo una nuova

ricerca dell’Universita’ di Ginevra, in Svizzera, non

distruggono l’amore anzi possono essere utili a trovare il Mr

(o la Mrs) Big, per citare la nota serie ‘Sex And The City’. Lo

studio, pubblicato

Advertisements

su Plos One, ha dimostrato che le persone chehanno incontrato i loro partner su app online hanno spessoobiettivi di relazione a lungo termine, come andare a vivereinsieme o avere un figlio, più forti e che questi nuovi modi diincontrare le persone incoraggiano la miscelazionesocio-educativa e geografica.Per arrivare a questa conclusione sono stati analizzati datirelativi a un campione di 3.235 persone di età superiore ai 18anni che avevano una relazione e che avevano incontrato ilproprio partner nell’ultimo decennio. La ricerca ha rilevato chele coppie che si sono formate dopo essersi incontrate su un’apperano più motivate dall’idea di convivere rispetto ad altre.Inoltre, le donne hanno menzionato il desiderio e lapianificazione di avere un figlio in futuro, più che quelle inrelazioni nate in altro modo. “Lo studio non dice sel’intenzione finale dei partner sia quella di vivere insieme alungo o a breve termine- prosegue Potarca- ma dato che non c’èdifferenza nell’intenzione di sposarsi e che il matrimonio èancora un’istituzione centrale in Svizzera, alcune di questecoppie probabilmente vedono la convivenza come un periodo diprova prima del matrimonio. È un approccio pragmatico in unpaese in cui il tasso di divorzi è costantemente intorno al40%”. Lo studio evidenzia anche un altro aspetto: le app diappuntamenti incoraggiano un mix di diversi livelli diistruzione, in particolare tra donne con un alto livello diistruzione e uomini con un livello di istruzione inferiore, inparte anche perché come evidenziano gli studiosi i metodi diselezione si concentrano principalmente sull’aspetto visivo.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram