L’e-bike sharing vola, si moltiplicano gli operatori di questo servizio green in mezza Europa e ora l’italiana Vaimoo, sbarca a Stoccolma, dopo aver dimostrato la sua affidabilità a Copenaghen, Rotterdam e diverse città inglesi e polacche. Va detto che quello di Stoccolma sarà uno dei più grandi servizi pubblici di e-bike sharing d’Europa e fra i più grandi al mondo visto che Vaimoo fornirà a questa città 5100 smart e-bike, interamente sviluppate e prodotte in Italia.

Lo sbarco a Stoccolma è frutto di un accordo fra CityBike Global (Gruppo Moventia, presente in Europa e in America Latina con oltre 30.000 veicoli) e la municipalità di Stoccolma per l’implementazione del nuovo servizio di e-bike sharing cittadino: CityBike Global ha scelto proprio l’italiana Vaimoo per la fornitura di biciclette elettriche intelligenti. Perché “intelligenti”? “Perché – spiegano a Vaimoo – le nostre e-bike saranno collegate ad un sistema di gestione flessibile e integrabile con sistemi esistenti e che consentirà la riduzione del disordine urbano grazie alla possibilità di attivare stazioni virtuali dove parcheggiare i veicoli dopo il noleggio”.

La e-bike di Stoccolma è una versione derivata dalla e-bike premiata al CES 2021, adattata per soddisfare le esigenze di mobilità di questa specifica città.