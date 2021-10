Il grave attacco informatico subito da Twitch a inizio settimana continua a generare dibattiti e polemiche. L’azienda stessa, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, ha confermato il tutto sui propri canali ufficiali, imputando la colpa ad alcune modifiche effettuate sulla configurazione dei server, che hanno lasciato campo libero al o agli hacker. Secondo una fonte anonima di ShackNews potrebbero invece provenire direttamente da un dipendente, trattandosi di dati riservati e protetti da complessi protocolli di sicurezza.

Follow the money

A tenere banco non sono però le sole questioni della privacy e della sicurezza, già di per sé delicate: sono infatti i ricavi dei creatori di contenuti che popolano quotidianamente la piattaforma a monopolizzare la conversazione in merito, raccolti in una classifica (rapidamente andata offline) comprendente la somma totale incassata dai singoli utenti nel periodo che va dall’agosto 2019 all’ottobre 2021. Cifre in realtà incomplete, in primis perché sono lorde e non tengono conto di tasse e costi accessori, lasciando quindi strabuzzare gli occhi senza troppo ragionare su quanto resti concretamente in tasca a ogni creatore, ma anche perché includono solo quanto viene percepito direttamente da Twitch in forma di sottoscrizioni, percentuale sulla pubblicità e bits.

Le prime sono assimilabili a un abbonamento, una cifra mensile che lo spettatore o il fan di un creatore di contenuti paga in cambio di benefici di vario genere: dalla possibilità di recuperare dirette passate al poter accedere a gruppi e chat private in cui entrare direttamente in contatto con il proprio beniamino, passando per l’eliminazione della pubblicità nel corso delle trasmissioni. Di quella cifra (si parte da 5$, 3,99 €), le metà resta a Twitch, l’altra viene versata allo streamer. Stessa sorte per gli introiti degli spot trasmessi durante la diretta: ai creator più blasonati, previo accordo con l’azienda, spettano fino al 70% e 80% dei ricavi pubblicitari, come dichiarato da Alex Curry, esperto di marketing e influencer, a Wired US. I bits sono invece una valuta interna che è possibile donare nel corso delle dirette, ricevendo il più delle volte un saluto o un ringraziamento in tempo reale in cambio del supporto offerto.

Esclusi invece dal conteggio gli incassi legati alle sponsorizzazioni, con accordi siglati al di fuori di Twitch dai singoli creator, o alle donazioni vere e proprie attraverso canali esterni (come PayPal), che rendono ancor più difficile farsi un’idea degli effettivi guadagni.

Gli italiani

Le reazioni alla diffusione di questi dati non sono mancate: dai commenti indignati degli utenti, stupiti da cifre così elevate (come i 9.626.712.16 di dollari di Critical Role, canale specializzato nei giochi di ruolo, in prima posizione nello sconfinato elenco), ai creatori stessi, che hanno ricordato come si tratti pur sempre di un lavoro, per quanto nuovo e ben differente da quelli più classici e conosciuti. Come ha fatto Dario Moccia, tra gli streamer più seguiti e apprezzati in Italia (295.717 follower), che ha introdotto una sua diretta commentando l’accaduto così: “Non dico queste cose per giustificarmi, finché faccio un lavoro che genera introiti su cui io pago le tasse, pago l’INPS ecc.”. Ricordando peraltro che il numero di sottoscrizioni è sempre stato di pubblico dominio, e che era possibile ottenere simili informazioni con un semplice calcolo matematico.

Non è l’unico italiano presente nella lista: tra i primi 100, gli streamer nostrani sono solo due, Cristiano Spadaccini, in arte ZanoXVII (1,3 milioni di follower), e Gianmarco Tocco, conosciuto come Tumblurr (725.096 follower). Più in basso figurano personalità come Giorgio “Pow3r” Calandrelli (1,7 milioni di follower), giocatore professionista e creator, ilMasseo (1,4 milioni di follower), Xiuder_ (691.153), MatteoHS (789.840), gskianto (626.024), velox (466.043), panetty (464.646), The RealMarzaa (894.171), Homyatol (762.852), JustGaBBo (663.878), LyonWGFLive (641.961), MikeShowSha (592.605) e Rekinss (588.228).

Gli americani

In America, dove le cifre (in termini di follower e ricavi) sono molto più alte, c’è anche chi ha scherzato sulla cosa, chiedendo di venir chiamato come il numero occupato nella già citata classifica. Un esempio è Ludwig “ludwig” Ahgren, 3 milioni di follower e altrettanti dollari di introiti ricevuti da Twitch negli ultimi due anni, che ha inserito un “Number 6”, un riferimento alla sua posizione, nei titoli di recenti live. In una di queste ha però affrontato in maniera diretta il discorso, calcolando persino in tempo reale i suoi ricavi effettivi, aggiungendo e svelando anche quanto guadagna da donazioni e sponsorizzazioni. Ha così violato non solo la policy di Twitch che impedisce ai creator di svelare quanto ricevono dalla piattaforma (ormai inutile, alla luce del leak), ma anche possibili accordi siglati con altre aziende, preferendo però una comunicazione cristallina e sopra le righe, come da sua tradizione. Non è infatti la prima volta per il content creator americano: in seguito alle polemiche, rivelò i ricavi della sua maratona, una live ininterrotta iniziata il 14 marzo 2021 e terminata il 13 aprile, da cui ha incassato 1,4 milioni di dollari, spiegando però come tra tasse, costi di gestione (come gli stipendi ai moderatori che mantengono ordine nella chat) e spese accessorie, in tasca gli siano rimasti “solamente” 202.000 dollari.

Causa ed effetto

Ad alimentare la fiamma della polemica, comunque, non sono mancati anche gli sviluppatori dei videogiochi su cui molti creatori di contenuti costruiscono intere carriere. Senza arrivare agli estremi di chi sostiene che gli streamer dovrebbero pagare una sorta di licenza per poter giocare e mostrare i contenuti, sono in molti a trovare ingiusta la discrepanza tra gli incassi dei creator e degli sviluppatori di quegli stessi giochi mostrati nelle dirette. A innescare il dibattito è Cliff Bleszinski, lead designer dei primi tre capitoli della celebre saga Gears of War, ma già lo scorso anno la questione era stata sollevata da un commento di Alex Hutchinson, direttore creativo che ha lavorato per Ubisoft e Stadia (la piattaforma videoludica di Google): sono i videogiochi a garantire il successo degli streamer o sono gli streamer a far vendere più videogiochi?

