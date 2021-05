LG PuriCare 360, aria fresca in tutta la casa

Volete aria fresca in tutta la casa? Siete sensibili alle polveri che si annidano nei vostro appartamento e spesso vi fanno starnutire all’improvviso? Un contributo in tal senso puo arrivare di purificatori d’aria che ormai costano meno di uno smartphone di fascia media e si stanno diffondendo sempre di più. Uno di questi è LG PuriCare 360, purificatore d’aria smart ideale per ambienti sino a 58 metro quadri e che si puo comandare con il Wi-Fi grazie all’app LG ThinQ.

Che cosa promette: grazie al suo filtro HEPA13 a carbone attivo assicura di di rimuovere il 99,95% di microparticelle inquinanti. E il suo design a 360° permette – assicura LG – di assorbire gli spray e gli allergeni da qualsiasi angolazione. E’ capace di un filtraggio a 6 livelli: come detto elimina oltre il 99,9% di batteri, virus, polvere e allergeni. Elimina oltre il 95% dei gas nocivi (formaldeide, toluene, inquinamento ambientale SO 2 , NO 2 ) e odori (acetaldeide, ammoniaca, acido acetico). Lo abbiamo provato in una casa di 75 metri quadri e nella funzione Booster – il diffusore ad alta potenza che distribuisce l’aria pulita in tutti gli angoli raggiungendo una distanza di 7,5 metri – ha rinfrescato l’aria anche nelle stanze più lontane. Rilevando gli odori – come ad esempio quelli della cucina – anche a una certa distanza.

Il Puricare 260 dispone del sensore PM1.0 che rileva microparticelle da 0,02 μm, con display LED che cambia colore per indicare la qualità dell’aria (rosso, arancione, giallo e verde). Molto comoda la possibilità di controllarlo a distanza con lo smartphone grazie all’app LG ThinQ, di facile configurazione. Sempre dallo smartphone si può fare la diagnosi dello stato di funzionamento. Quanto al ventilatore diffusore automatico, questo si inclina di 70° e oscilla di 35° per raggiungere tutti gli angoli fino a 7,5 metri di purificazione. Tre sono le modalità: Booster, Smart e Normale con le ultime due che risultano davvero molto silenziose alla quale risulta davvero molto silenzioso: 20 dB a bassa velocità e 50 dB ad alta velocità. Il prezzo, infine, più alto della media dei purificatori in commercio, sio sito ufficiale di LG lo si trova a 499 euro mentre su Amazon è è in vendita con super scontro a poco più di 280 euro.