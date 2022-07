In Italia il gioco d’azzardo e i casino sono molto apprezzati. I primi giochi d’azzardo sono nati, infatti,

in Sicilia nel XVII secolo in una casa di gioco in cui si recavano i ricchi per trascorrere il proprio tempo.

Adesso, però, le cose sono cambiate, il gioco d’azzardo è regolamentato. E’ quindi necessario che gli

operatori abbiano una licenza di gioco per poter operare legalmente sul mercato italiano. Si tratta

della licenza ottenuta dall’ADM, cioè Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa licenza regola le

scommesse e i giochi d’azzardo su tutto il territorio italiano.

I casino online in Italia

Anche per operare online, gli operatori dei siti web devono possedere la licenza gioco d’azzardo

online. In Italia, infatti, il gioco d’azzardo è ancora illegale, ma con la licenza ADM è possibile poter:

 Scommettere sugli eventi sportivi

 Giochi di carte

 Giocare a Bingo

 Giocare alla Lotteria

 Giocare ai Gratta e Vinci

 Giocare ai giochi da casino sia online che nei punti vendita fisici.

L’ADM controlla tutte le operazioni fatte da coloro che offrono o vogliono offrire servizi legati al

gioco d’azzardo. Inoltre, con il passare degli anni sono sempre di più le persone che preferiscono

giocare online, qui trovate la lista casino online. Quindi proprio perché anche gli operatori online

devono essere regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è necessario che richiedano

ed ottengano la licanza per i casino online.

Le macchinette da gioco in Italia

I punti vendita fisici che offrono servizi di gioco d’azzardo quali le macchinette da gioco devono

avere la licenza per macchinette da gioco. In Italia, infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per

tutelare i giocatori e contrastare le frodi e il riciclaggio di denaro, controlla anche i giochi d’azzardo

fisici.

Giochi online in Italia

Come abbiamo già accennato prima, un po’ per i cambiamenti che le nostre vite hanno subito negli

ultimi due anni, un po’ per il progresso tecnologico, sono sempre di più coloro che decidono di

giocare online e non nei punti vendita fisici. La motivazione spesso, non è solo quella per cui online si

ha maggiore privacy, ma anche perché si ha più scelta nei giochi offerti. Ormai online è possibile

scommettere, giocare alle slot, ai giochi di carte e pure alla Lotteria. Proprio per questa enorme

diffusione l’ADM deve rilasciare la licenza casino online.

Tipi di licenze ADM

Gli operatori che possiedono già una licenza rilasciata dall’ADM, possono ampliare i giochi offerti ai

propri giocatori utilizzando la stessa licenza. Infatti, le estensioni alla licenza ADM sono:

 Quella per i giochi del Lotto

 Quella per i giochi di carte

 Quella per le scommesse sportive

Lo scopo di tutto ciò è evitare che i minori possano accedere al gioco d’azzardo e impedire frodi,

truffe e riciclaggio di denaro. In Italia questi tipi di gioco sono infatti, vietati ai minori. Inoltre, a

seguito del divieto delle pubblicità relative ai giochi d’azzardo entrato in vigore nel gennaio 2019, i

richiedenti della licenza dovranno versare una tantum di 200.000€ all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli per ottenerla entro la fine del 2022.

Conclusioni sull’ADM e su come ottenere una licenza

In questo articolo vi abbiamo spiegato cos’è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come opera, che

tipo di licenze rilascia e com’è cambiato il gioco d’azzardo in Italia dopo la normativa entrata in

vigore nel 2019. Adesso il regolamento e i controlli sugli operatori di gioco d’azzardo sono più rigidi

in seguito alle ultime normative. Abbiamo, inoltre, visto come le licenze ADM già possedute possono

essere integrate con le estensioni. Estensioni delle licenze che devono essere ottenute sia per le

macchinette fisiche che per i casino online. Quindi se sei un operatore che vuole offrire dei servizi di

gioco d’azzardo sul mercato italiano devi richiedere e ottenere, al fine di poter operare legalmente,

la licenza.