n (ANSA) – MILANO, 30 GIU – Produzione industriale e nuove

occupazioni, guida sicura e riduzione dell’inquinamento. Sono

molti gli impatti positivi attesi dal 5G nel mondo

dell’automotive. Temi di cui si è discusso nel corso dell’evento “5G & Innovazione”, inserito nella giornata di apertura del

Motor Valley Fest, che si svolge in parte a Modena e in parte in

modalità ibrida, per fare il punto sulla filiera dell’industria

automobilistica come eccellenza italiana. “Il 5G porta una

profonda trasformazione nel settore dell’automotive e dei

trasporti – ha sottolineato Laura di Raimondo, Direttore di

Asstel – con lo scambio continuo di dati tra le infrastrutture

intelligenti e i veicoli in transito, le informazioni potranno

restituire la posizione dei pedoni, delle biciclette e la

velocità di altri mezzi, così da monitorare il traffico e

anticipare i vari sistemi anti-collisione. Sul 5G l’Italia è

pronta: siamo terzi nell’indice Desi per preparazione ma ora è

tempo di fare il salto in avanti”. Un impatto con benefici

evidenti anche sul piano dell’occupazione: “Già nel 2020 il 29%

delle imprese di telecomunicazioni intendeva inserire

nell’organigramma un data scientist, il 21% un AI engineer, il

18% un data architect engineer. Ma il veloce cambiamento in

corso darà evidenza anche alla necessità del cosiddetto “reskilling” della forza lavoro con competenze obsolete. Il

contratto di espansione, fortemente voluto da Asstel e dalle

imprese Tlc, consente di riqualificare il personale interno e

nello stesso tempo assumere giovani e specialisti”. Presente

all’incontro anche Ludovica Carla Ferrari, Assessore alla Smart

City del Comune di Modena. “Una rivoluzione quella del 5G che ci

interessa da vicino quando si parla di motori. Guardiamo con

decisione alla mobilità sostenibile, alla guida autonoma e alla

sensibilizzazione civica del territorio sul futuro che ci

attende”. (ANSA).



Fonte Ansa.it