(ANSA) – MILANO, 13 APR – LinkedIn ha annunciato il lancio di

nuove funzionalità per aiutare le persone in cerca di lavoro, i

liberi professionisti e le PMI a mettersi in contatto con

aziende e porre in risalto le proprie competenze. Sono tre le

novità principali: storia di copertina, modalità creatore di

contenuti, pagina dei servizi. Le storie si basano sulla

realizzazione di video, che riassumano la storia professionale

in modo più coinvolgente. “Chi è alla ricerca di una nuova

occupazione può condividere i propri obiettivi di carriera e

mostrare le competenze ai recruiter e agli hiring manager. I

liberi professionisti possono attirare nuovi clienti con

informazioni sui servizi offerti dalla propria attività” spiega

LinkedIn. Secondo una recente ricerca del social network

professionale, il 75% dei responsabili HR ritiene che un

curriculum standard non sia sufficiente per valutare le

competenze trasversali di un candidato, e quasi l’80% pensa che

il video sia diventato uno strumento importante quando si tratta

di valutare i candidati. Con la ‘Modalità Creatore di

contenuti’, gli utenti hanno l’opportunità di aggiungere il

pulsante “Segui” al profilo, così da indirizzare meglio il

proprio operato, anche con l’ausilio di hashtag in linea con i

loro interessi. I freelance e i titolari di piccole imprese

saranno in grado di creare una pagina dei servizi direttamente

dal loro profilo, elencando i servizi che offrono, per attrarre

nuovi potenziali clienti. “Elencare i servizi offre ai membri di

LinkedIn una maggiore visibilità all’interno della community

globale, che conta circa 740 milioni di membri, dei quali 15

milioni in Italia” sottolinea il team nostrano. Nei prossimi

mesi, LinkedIn aggiungerà altri modi per gestire i servizi e le

interazioni con la clientela dalle pagine dedicate ai servizi e

presto sarà possibile visualizzare l’introduzione delle

valutazioni e delle recensioni direttamente sulle pagine dei

servizi. (ANSA).



