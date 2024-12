Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha partecipato a Roma alla “Llama Impact Hackathon – IA al servizio dei cittadini” presso Binario F, community hub di Meta, dedicato alle competenze digitali, in Via Marsala 29H.

In sala, oltre ai tanti partecipanti all’hackathon, erano presenti i rappresentanti istituzionali di AgID, dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, la comunità di startupper romana, i giovani sviluppatori e le associazioni italiane del mondo dell’innovazione e della tecnologia.

La maratona si è svolta al Centro Saperi&Co di Sapienza Università di Roma, nato con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza e l’innovazione, alternando attività per team working, workshop, webinar e brevi sessioni di mentoring.

“L’intelligenza artificiale è un elemento chiave per lo sviluppo dell’economia e del tessuto produttivo. Grazie alla sua capacità di apprendere, adattarsi e migliorare continuamente, l’utilizzo dell’AI determinerà un incremento dell’efficienza e dell’innovazione delle Imprese e della PA” – ha dichiarato- Bergamotto.

“È importante investire nello sviluppo di competenze AI all’interno delle imprese. Questo significa non solo formare le future generazioni sull’utilizzo di strumenti e tecnologie specifiche, ma anche promuovere una cultura aziendale che favorisca l’innovazione, la sperimentazione e l’apprendimento continuo. Le imprese devono essere pronte ad adattarsi ai cambiamenti rapidi e ad abbracciare le nuove opportunità offerte dall’AI.” –ha proseguito – Bergamotto.

E’ necessario sostenere soprattutto le start up innovative e tutto l’ecosistema ad esse collegato, per affrontare sfide sempre più impegnative alla ricerca costante di soluzioni che garantiscano la competitività e la scalabilità internazionale di prototipi da applicare per l’innovazione dei processi e dei prodotti in grado di aumentarne la competitività” – ha concluso il sottosegretario -.

Nel corso della manifestazione premiati i due finalisti. Il primo premio Traish un’app per scoprire come smaltire i rifiuti grazie all’AI.

Il secondo premio a LLAMA First Aid – your virtual first aid assistant, l’assistente web che fornisce consigli di prima emergenza medica.