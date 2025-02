Alla Fiera di Bergamo il prossimo 4 aprile arriva GatewAI – Conferenza nazionale dell’intelligenza artificiale nel turismo, evento interamente dedicato all’applicazione dell’AI nel settore dei viaggi, alle sue opportunità e alle sfide presenti e future, organizzato da Guida Viaggi e Turismi.ai, l’associazione italiana per l’intelligenza artificiale nel turismo.

Oggi il viaggiatore è costantemente connesso, cerca ispirazione e pianifica online, prenota tramite piattaforme digitali, condivide esperienze sui social media e consulta informazioni e recensioni in tempo reale durante il soggiorno. L’attualità di GatewAI emerge con forza, considerando come la digitalizzazione abbia modificato le nostre abitudini quotidiane.

L’evento prevede un fitto palinsesto di attività, tra cui sessioni di networking per facilitare incontri B2B e partnership strategiche, conferenze e panel con relatori di spicco nel campo dell’intelligenza artificiale e del turismo e workshop interattivi.

Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità dolce, è partner della manifestazione, a conferma del proprio impegno verso un turismo sempre più sostenibile La collaborazione con GatewAI nasce proprio dalla volontà di Repower di essere un player di riferimento per operatori e strutture del settore, un partner energetico in grado di assistere le aziende turistiche non solo per quanto riguarda l’energia e l’efficienza energetica, potenziandone la visibilità, curandone la formazione e rendendo la mobilità elettrica e il cicloturismo non solo semplici servizi, ma strumenti per costruire un ecosistema attrattivo, integrato e competitivo.

In quest’ottica di formazione alle aziende del settore, a GatewAI Repower presenterà in anteprima la ricerca “Innovazione e Turismo: scenari e opportunità nell’era digitale”, un’indagine che esplora le nuove tendenze e le sfide del settore nell’attuale contesto tecnologico realizzata in collaborazione con Turismi.ai. Lo studio si concentra su quattro grandi sfide del settore: l’introduzione dell’IA, la ricerca di un equilibrio tra infrastrutture strategiche (come gli impianti di generazione da fonte rinnovabile e la vocazione turistica dei territori), il ruolo della sostenibilità e infine come far lavorare creatività e cultura per potenziare l’offerta turistica.

Un’area espositiva sarà dedicata alle aziende innovative e alle soluzioni tecnologiche all’avanguardia, offrendo un’occasione concreta per esplorare il futuro dell’AI. La giornata di lavori prenderà il via con una sessione dedicata alle istituzioni e alle politiche pubbliche per l’AI e l’innovazione digitale nel turismo, con confronti tra rappresentanti italiani ed europei. La trasformazione tecnologica, che sta ridisegnando le modalità di fruizione e promozione delle destinazioni turistiche, rappresenta infatti una delle sfide più urgenti per le istituzioni, il legislatore e i territori.

Esperti del settore alberghiero e di soluzioni AI discuteranno di ospitalità e customer experience. Ridefinendo il modo in cui le strutture interagiscono con i propri ospiti, l’intelligenza artificiale si afferma come una delle innovazioni più significative del settore. Al centro del dibattito ci sarà anche il ruolo dell’AI nell’interazione con i clienti.

Si parlerà anche di smart destination, un modello innovativo che sfrutta dati e tecnologie avanzate per rendere le destinazioni più efficienti, sostenibili e interconnesse, migliorando la gestione dei flussi e l’esperienza dei viaggiatori.

Dopo un networking lunch, il pomeriggio sarà dedicato al miglioramento dei servizi e dell’assistenza ai viaggiatori. L’impiego della robotica sarà al centro del dibattito, con il contributo di innovatori e startup. Ampio spazio sarà riservato al potenziale dei dati e dell’AI generativa. Data scientist ed esperti di digitalizzazione illustreranno come sia possibile personalizzare l’offerta ottimizzando analisi predittiva e strategie di comunicazione sviluppando valore per le organizzazioni e per i turisti attraverso un uso etico e responsabile dei dati.

Non mancherà un approfondimento sul ruolo della realtà aumentata, tecnologia in grado di ispirare e arricchire l’esperienza di viaggio. Sempre più utilizzata nel turismo, la realtà aumentata si sta affermando come una delle innovazioni più trasformative.

L’evento è gratuito e aperto sia agli operatori del settore sia al pubblico.

GatewAI si svolge in concomitanza con il primo giorno di Agritravel Expo – Fiera dei Territori e del Turismo Slow