La tecnologia sta rivoluzionando il mercato del lavoro, a partire dalla selezione. Conoscerne le

potenzialità è la chiave per tutti i professionisti che sono alla ricerca di una nuova

opportunità. Esistono, infatti, una serie di piattaforme che si basano sull’Intelligenza

Artificiale e che mettono in relazione le informazioni contenute nei cv con le offerte di lavoro,

evidenziando solo quelle che corrispondono al profilo dei candidati.

“La tecnologia – precisa Emanuele Franza, Director di JHunters, brand di Hunters Group – può

essere un validissimo alleato per i candidati alla ricerca di nuove occasioni professionali, ma

anche per le aziende. I candidati, da un lato, potranno risparmiare parecchio tempo perché

vedranno soltanto le opportunità in linea con le competenze e ambizioni di ciascuno e,

dall’altro, usare l’AI nei processi di selezione aiuterà i recruiter a gestire al meglio i processi,

grazie a procedure standardizzate di abbinamento domanda/offerta”.

Il CV del futuro, uno spazio interattivo che rende più semplice la relazione azienda –

candidato. Dobbiamo dimenticare il classico CV in formato pdf e iniziare a pensare al CV

come a uno spazio interattivo. Per rispondere alle esigenze dei nuovi software è, però,

indispensabile tenere a mente alcuni semplici accorgimenti.

Usare le keyword giuste: nella maggior parte dei casi, i CV vengono analizzati sulla base di

alcune parole chiave che potremmo definire “standard”. È quindi fondamentale adattare il

proprio cv alle parole chiave inserite nell’annuncio.

Scegliere job title standard: evitare i job title troppo creativi per evitare che non vengano

riconosciuti dai vari software e che si possano perdere importanti occasioni professionali.

Non dimenticare i contatti: i contatti sono una delle prime cose che i software analizzano.

Inserirli in apertura di CV è un modo per assicurarsi che i programmi li riconoscano

correttamente.

Optare per layout non eccessivamente particolari: le macchine, lo sappiamo, prediligono

un layout lineare e semplice perché, in alcuni casi, non sono in grado di leggere correttamente

il CV se compaiono troppi simboli o caratteri speciali. In questo caso la semplicità è la scelta

vincente.