(ANSA) – MILANO, 10 FEB – Il cacciatore di notizie su Apple,

Jon Prosser si dice certo che il colosso di Cupertino stia

lavorando su almeno due varianti diverse di iPhone pieghevole.

La prima, simile alla serie di Galaxy Fold di Samsung e la

seconda con apertura a conchiglia, sulla falsariga del Motorola

razr dello scorso anno. Apple avrebbe scelto quest’ultima da

portare avanti perché più

Advertisements

economica per i consumatori edistintiva rispetto a prodotti già in catalogo, come gli iPadMini. Prosser nota che Apple non è molto lontana dal realizzareuna versione finale dello smartphone ma respinge le vociprecedenti che affermano come un esemplare per la vendita possaessere presentato già alla fine del 2021, andando invece almenoal 2022. L’informatore osserva inoltre che la volontà della Melasarebbe di proporre il suo ‘foldable’ in una moltitudine dicolori, ipotizzando che questo possa significare che è statopensato come un prodotto per la massa. Per coincidenza, l’USPatent & Trademark Office ha pubblicato di recente un brevettoconcesso ad Apple che mostra un iPhone con un fattore di forma aconchiglia, con una cerniera di congiunzione degli schermi sullato. Ovviamente le cose possono cambiare. Se lo sviluppo di uniPhone Flip è ancora nella fase iniziale, afferma Prosser, c’èla possibilità che l’azienda cambi strada, andando in unadirezione opposta. Al momento, Apple non ha appuntamenti fissatinei quali svelare novità hardware. Seguendo le edizioniprecedenti, un evento certo dovrebbe essere la WorldwideDeveloper Conference, dedicata agli sviluppatori, in modalitàsolo digitale, da confermare a giugno. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram