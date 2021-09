Le vie dell’innovazione sono costellate anche di fallimenti. E quindi va in qualche modo ricordato quello, fragoroso, che andò il scena il 18 settembre del 2002: il fallimento di General Magic, probabilmente “the most important dead company in Silicon Valley”, la più importante azienda morta della Silicon Valley.

Per molti quel giorno fu una tragedia. Era nata come un progetto interno di Apple, della Apple che aveva defenestrato Steve Jobs affidandosi a John Sculley. L’idea era creare un personal comunicator che avrebbe consentito alle persone di mandarsi messaggi, avere a disposizione alcune funzioni di un computer e ovviamente fare telefonate in mobilità. Vi ricorda qualche cosa? Il comunicator di Star Trek, certo ma non solo: era lo smartphone ovviamente tale e quale. Ripetiamolo, siamo nel 1990, quando General Magic viene fondata, l’iPhone arriverà nel 2007. In mezzo c’è una delle più grandi sbandate collettive che la Valley abbia mai vissuto.

Insomma, Sculley, dopo aver valutato bene la cosa, decide di spinoffare il progetto creando una startup e subito alcuni colossi del settore si propongono come partner e investitori: parliamo di Sony, Motorola, AT&T, Philips, British Telecom e altri. Steven Levy, il principe dei giornalisti tech americani, su Wired loda l’impresa, scrivendo che “i creatori del Mac si preparano a cambiare il mondo di nuovo”. Nel 1995 la quotazione in Borsa vede le azioni raddoppiare il loro valore. Ma è nello sviluppo dei prodotti, diversi, che qualcosa si inceppa: il mondo non era pronto per gli smartphone. Nel 1999 la crisi esplode proprio mentre le quotazioni delle prime startup della Valley schizzando verso l’alto. Fino al 18 settembre 2002 quando il sito CNET scrive: “General Magic, un tempo della delle startup più promettenti che sembrava cambiare business plan ogni paio di mesi, ha finalmente deciso di chiudere… Gran parte dei dipendenti lasceranno subito l’azienda e solo un piccolo gruppo resterà per gestire i rapporti con i creditori”.

Va notato, e non è un caso, che fra i dipendenti ci fossero Tony Fadell, da molti chiamato il padre dell’iPod; Andy Rubin, che scriverà il sistema operativo mobile di Google, Android; Pierre Omidyar, che nel 1995 fonderà eBay. Questo per dire che in quel fallimento c’era la visione giusta, e anche molti talenti autentici; erano sbagliati i tempi. Nel 2018 l’epopea della General Magic è stata celebrata in un documentario, presentato al Tribeca Festival di New York, il cui messaggio fondamentale è: “Quello era il team che ha inventato il futuro”.

Fonte www.repubblica.it