Le più avveniristiche soluzioni di realtà virtuale per la shopping experience, acquisti nel Metaverso, tecnologie 3D in ottica web, totem intelligenti, i software più rivoluzionari per gestire il punto vendita. E ancora eventi e corsi di formazione legati all’innovazione del retail, coworking dove condividere futuro e sperimentazione, testare e toccare con mano il mondo che verrà.

Tutto questo è House Of Innovation, il progetto innovativo di Retail Hub, la prima piattaforma per supportare il go to market delle migliori start up nel retail.

Dopo aver inaugurato nel cuore di Milano il suo nuovo spazio – e unico sul territorio milanese – dove scoprire e testare le soluzioni tecnologiche destinate a cambiare il nostro modo di fare acquisti, Retail Hub è pronta ad aprire un nuovo ed esclusivo “cantiere di sperimentazione” insieme ad uno dei più grandi poli commerciali all’interno dell’area metropolitana lombarda, Scalo Milano Outlet & More.

Progetto che si svilupperà tra quest’anno e il 2024 e che si aggiunge al grande circuito di digital trasformation nel retail avviato da Retail Hub con l’apertura dell’House of Innovation nella città di Milano: un grande hub dell’innovazione mai realizzato finora in outlet italiano, un’area esperienziale e “showroom” di dispositivi tra i più avveniristici presenti sul mercato che potranno essere testati per la prima volta nell’ambito di un’area totalmente retail.

«L’house Of Innovation all’interno di Scalo Milano Outlet & More sarà uno spazio di oltre 1000 mq caratterizzato da un design futuristico dove vivere e respirare innovazione da tutti i punti di vista e in svariati settori, dal fahion&luxury ai beni di consumo. Un luogo dove trovare le soluzioni tecnologiche per le grandi sfide che attendono le aziende e al tempo stesso uno spazio ricco di nuovi significati e funzionalità, che evolve dando stimoli a un consumatore sempre più esigente e complesso. Un ambiente esclusivo dove esplorare la frontiera dei nuovi servizi pensati per il consumatore nativo digitale: casse e totem intelligenti, carrelli virtuali, realtà aumentata, e tutto ciò che serve per creare la shopping experience del futuro» illustra così il progetto Massimo Volpe, esperto del settore retail e innovazione a livello internazionale e co-founder insieme ad Antonio Ragusa di Retail Hub, start up di successo e verticale sul mondo retail che con la piattaforma Innovation Explorer “scova” le più dirompenti start up nel mondo e le mette a disposizione delle aziende che hanno così modo di avere a portata di mano e in maniera mirata le tecnologie di ultima generazione che sempre più spesso è difficile individuare.

«Il progetto di ampliamento inaugura una nuova e importante fase di sviluppo per Scalo Milano, con l’obiettivo di essere sempre più al servizio della città metropolitana di Milano attraverso trasformazione digitale, multifunzionalismo e prossimità territoriale. La collaborazione con Retail Hub, si muove in questa direzione, attraverso una sinergia chiara, per portare innovazione nel mondo del retail e creare valore economico e sociale per le imprese.» conferma Davide Lardera, AD Scalo Milano Outlet & More.

«Essere i pionieri di un progetto così innovativo in Italia rappresenta per Retail Hub una tappa fondamentale nel percorso di spinta alla modernizzazione del settore che ha sempre più bisogno di conoscere gli strumenti per governare attivamente le rapide trasformazioni imposte dal digitale. Una visione di futuro che abbiamo scoperto essere la stessa di Scalo Milano, grazie al quale il nostro progetto avrà modo di vivere anche all’interno di un grande polo commerciale rivolto al retail » continua il co- founder di Retail Hub, che ad oggi sulla sua piattaforma conta oltre 2000 start up, grandi aziende come Parmalat, Carrefour, Yamamay e moltissime altre, e che vanta un’importante case history: Retail Hub è stata pioniera nell’intuire il potenziale di Scalapay – sistema di pagamento digitale innovativo – e a scommettere su di lei, contribuendo così a farla diventare uno dei due soli unicorni italiani.

«House of Innovation, nasce anche come luogo dove incontrarsi e condividere la cultura dell’innovazione, che è da sempre alla base del lavoro di Retail Hub: non solo un posto fisico da visitare ma dove “stare” e vivere esperienze sempre più ricche dal punto di vista relazionale e professionale. Anche a Scalo Milano House of Innovation sarà coworking, ospiterà eventi e percorsi di advisory sempre in ottica di formazione continua e networking, aspetti fondamentali per la Retail Innovation e per costruire ed alimentare conoscenza sull’universo retail» conclude Massimo Volpe di Retail Hub, la quale ha sviluppato questo concept soprattutto al background internazionale acquisito durante i numerosi Innovation Tour in giro per il mondo che organizza durante l’anno: Retail Hub offre a gruppi di aziende la possibilità di scoprire i trend dell’industria del Retail e le nuove aperture del panorama mondiale. Washington, Philadelphia, New York, Las Vegas, Madrid, Londra, Parigi, sono solo alcune delle metropoli visitate, sia virtualmente che fisicamente, con la guida di esperti del settore e i responsabili degli store per vedere dal vivo quelle che sono le ultime novità degli store della città.

Il progetto House of Innovation che verrà inaugurato a Scalo Milano Outlet & More nella primavera del 2024 è già una realtà a Milano: la tech company ha in via Genova Thaon di Revel 21 (House of Innovation Booking – Retail HUB) un esclusivo spazio di sperimentazione e di incontro tra tutte le startup e pmi innovative che stanno aiutando ad evolvere il settore del retail (fisico e online) e le aziende.

Tra le tecnologie da testare in store Invrsion, start up specializzata nella virtualizzazione di spazi e nella digitalizzazione di referenze per il settore retail che, grazie a un sistema basato su algoritmi, intelligenza artificiale, computer vision è la tecnologia ideale per creare la giusta shopping experience nel metaverso; Hapu, schermo interattivo intelligente ideato per rendere più coinvolgenti i contesti commerciali, intrattenere e premiare le persone; Wins, software dedicati al settore Retail, per ogni ambito aziendale, dai punti vendita alla gestione prodotti, dalla logistica all’amministrazione; Tokenance, piattaforma che fornisce soluzioni Blockchain, Metaverse, Web3 e NFT per potenziare le generazioni attuali e future di imprenditori innovativi e creativi, artisti nel percorso di trasformazione digitale; Future Fashion, startup che trasforma qualsiasi business in 3D per creare un’esperienza d’acquisto innovativa ed integrabile in tutti i sistemi software aziendali; Aura, facilitatore di trasformazione digitale sostenibile per rafforzare l’identità del brand e raggiungere gli obiettivi di business. Uno showroom di tecnologie innovative da testare con mano, con demo e prove sul “campo”, e confrontarsi di volta in volta con la start up di riferimento.