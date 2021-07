Il 29 luglio 2019 la Silicon Valley per qualche giorno si è trasferita in Sicilia. A Selinunte, dalle parti di Trapani, nel parco archeologico più grande d’Europa. Per ospitare il Google Camp, un format che era partito nel 2016 ad Agrigento.

Già il 27 luglio sulla cronaca locale di Repubblica titolavano: “Selinunte si prepara al Google Camp, voci sull’arrivo di Barack Obama”. E poi: “La macchina organizzativa per il Google Camp 2019 è partita nel totale riserbo. La parola d’ordine per l’evento dell’anno a Selinunte è top secret. La certezza è che la cena di gala sarà allestita, per il secondo anno di seguito, davanti al tempio di Hera e che, per l’occasione, il parco archeologico chiuderà per un giorno le porte ai turisti”.

Il giorno dell’inizio del Camp sempre Repubblica titolava: “A Selinunte tutto pronto per Google Camp. Stasera arriva Mark Zuckerberg”. E poi: “Già atterrati 40 jet a Palermo, attesi oltre 100 aerei privati fino a domenica. Voci sempre più insistenti sull’arrivo di Barack Obama. Secondo indiscrezioni tra gli ospiti anche Tom Cruise e George Clooney. Misure di sicurezza rigide: le forze dell’ordine hanno chiesto ai residenti del borgo marinaro e ai proprietari di un hotel con vista sul templio di non affacciarsi alle finestre e sulle terrazze durante l’evento”.

Il giorno seguente la cronaca de La Sicilia aggiungeva molti particolari: “Sono state le note del gruppo musicale britannico Coldplay ieri sera a intrattenere gli esclusivi ospiti del Google Camp 2019 al parco archeologico di Selinunte chiuso per l’occasione alle 14. Le canzoni si udivano anche all’esterno del sito nel borgo marinaro di Marinella di Selinunte. I particolari arredi installati, i giochi di luci e il palco rotante sul quale si sono esibiti i cantanti hanno creato un’atmosfera suggestiva tra i templi E, G ed F dove sotto a gazebo con le tavole imbandite gli ospiti, al termine di un piacevole aperitivo, hanno svolto una altrettanto gustosa cena di gala. Le pietanze servite sono state cucinate sul posto dove sono state allestite due enormi cucine. Imponenti le misure di sicurezza predisposte a difesa dei tanti vip del jet set internazionale intervenuti, tra i quali vi sarebbe stata anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Attesi (e forse già arrivati…), tra gli altri, il fondatore di Facebook Mark Zuckemberg e Barack Obama, ma anche divi di Hollywood come Tom Cruise e George Clooney e tra gli italiani John Elkann con il fratello Lapo”. Secondo Rai News c’era anche il principe William ma l’evento aveva un tale fascino e mistero che potevi associare qualsiasi nome e ci avremmo creduto.

La scorsa estate la pandemia ha interrotto la tradizione del Camp e anche quest’anno non si farà. Chissà se tornerà o se appartiene a quelle cose che il virus si è portato via per sempre.