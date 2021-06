Il 20 giugno 2016 nasceva Italiaonline, o meglio la nuova Italiaonline, perché la prima, scritta Italia On Line, risale addirittura al 1994 e ha attraversato tutta la storia dell’Internet nostrano, cambiando pelle e nomi, lanciando un motore di ricerca prima di Google, e un servizio di email potente (jumbo) prima di tutti, e una specie di social e un portale di news di notevole successo. Insomma si potrebbe raccontare la storia dell’Italia digitale anche solo seguendo le trasformazioni di questa società. Magari questo Almanacco lo farà in autunno, quando ricorrerà il giorno del lancio del 1994.

Non esistono molti documenti di quei giorni pionieristici. Ultimamente se ne parla nel libro di Gianluca Dettori e Debora Ferraro “L’Italia nella rete” (Solferino, 2021): “…Italia online era stata fondata un anno prima, nel 1994, da Sergio Mello Grand e Marco Ottolini, due giornalisti del gruppo Jackson, specializzato nella pubblicazione di riviste di informatica. Oltre a fornire i servizi di accesso e posta elettronica, l’attività comprendeva un sito proprietario con venti sezioni dedicate ad altrettanti temi, tra cui Moda Online e Travel Online, che dovevano essere riempite di contenuti e per i quali avevamo stretto delle partnership con gli editori italiani… A far entrare Italia Online nella galassia Olivetti era stato Elserino Piol, che proprio nello stesso periodo stava negoziando la licenza di America Online per l’Europa. Dopo aver parlato coi due fondatori, decise di chiudere la trattativa e di finanziare la loro startup con due milioni e mezzo di euro, acquisendone il controllo”.

E allora che accadde di così importante il 20 giugno 2016? Partì una nuova società che – per via di una fusione per incorporazione – con Seat Pagine Gialle (nata nel 1925), si presentava al mercato come “la più grande Internet company del paese”. Il filo conduttore di gran parte di queste storie (e di quella fusione) è stato Antonio Converti: calabrese, laurea in informatica a Pisa, inizi in Olivetti, e poi in Italia On Line a guidare gran parte delle imprese di questa startup diventata presto grande. E c’era Converti dietro l’ultima grande operazione da cui era uscito ovviamente quale amministratore delegato delle nuova società. Una settimana prima del varo, sul palco di Palazzo Mezzanotte, Converti aveva presentato il nuovo logo (realizzato da un famoso designer americano) ma soprattutto la nuova filosofia: digitalizzare 3.7 milioni di piccole imprese italiane, ancora analogiche e bisognose di tutto, un sito web, delle app, il cloud, l’ecommerce. Alla fine del 2018 ha lasciato il posto a Roberto Giacchi. Le sue prime parole: “Contento di entrare in una azienda che ha fatto la storia di Internet”.

(a proposito: come al solito se qualcuno volesse contribuire con i suoi ricordi, su questo o su altri fatti importanti dell’innovazione, scrivetemi a dir@italian.tech).

Fonte www.repubblica.it