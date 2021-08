Lo sentite, l’urlo? L’urlo di Marcell Jacobs, quello di Gianmarco Tamberi. Ma non solo il loro. Non è solo di sport che stiamo parlando. Ma di una generazione che nel giro di tre mesi sta cambiando tutto.

Iniziano i Maneskin. Vincono l’Eurovision dopo chissà quanti anni, vincono con il rock, che davamo per morto, e ora sono al primo posto della classifica mondiale: non era mai successo. Poi, certo gli Azzurri agli Europei e Matteo Berrettini a Wimbledon. Ma in mezzo c’è anche un film della Pixar, Luca, che per la prima volta è un inno all’Italia, alla sua bellezza, al nostro stile di vita. E Khaby Lame: è arrivato in Italia quando aveva un anno, come Marcell Jacobs, ma senza mamma italiana; qui studia e poi lavora, arriva il Covid, lo licenziano e lui si inventa un genere nuovo su TikTok, video muti che fanno sorridere, e in un anno diventa l’italiano con più follower al mondo, ne ha quasi 100 milioni, tra qualche mese celebreremo il suo primo posto assoluto.

Cosa hanno in comune tutte queste storie? L’Italia, certo. E poi i giovani. Giovani italiani che, a sorpresa, si prendono il mondo. Sono stati chiusi in casa per mesi come noi, hanno ignorato le litanie con cui di solito li raccontiamo (pigri, viziati, choosy, incapaci di spaccarsi la schiena come i nonni, per citare l’ultima), hanno coltivato con serena ferocia il loro sogno e se lo sono andati a prendere. Non hanno chiesto aiuto a nessuno. Hanno vinto per tutti noi, ma hanno vinto da soli.

L’1 giugno scorso c’è la festa di lancio di Italian Tech e avevamo deciso di dedicarla alla Next Gen: “Sul palco solo ventenni”, era la regola. E’ stata una serata bellissima, chiusa, come sapete, dai Maneskin. Ma adesso mi torna in mente il primo intervento, quello di Benedetta Barone, una studentessa che non conosceva nessuno, che qualche settimana prima aveva aperto un blog. Disse alcune cose molto belle, Benedetta, sul fatto che era arrivato il tempo per i giovani di farsi sentire, e per noi di ascoltarli finalmente. Dietro di lei, sullo schermo, c’era il titolo del suo intervento. L’urlo.

Lo sentite, adesso?

Fonte www.repubblica.it