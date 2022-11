Tra i nuovi settori che trascinano l’economia mondiale i videogiochi rappresentano di sicuro uno degli elementi più innovativi, divertenti e che oramai trascendono genere ed età. E chi se lo sarebbe mai aspettato!

Considerati inizialmente come “una perdita di tempo” oppure come “un passatempo per bambini” i videogames stanno acquisendo una popolarità ed una presenza sempre più importante nella vita degli utenti.

Questi ultimi dedicheranno infatti sempre più tempo al gioco ed all'informazione, per trovare l'avventura virtuale che più di ogni altra li terrà letteralmente incollati allo schermo con decine e decine di ore di gioco. Ma perché appassionano così tanto gli utenti? Cerchiamo di scoprirlo assieme!

Fanno immergere i giocatori in un’altra realtà

Prima di tutto partiamo con il dire che sono diventati così importanti perché fanno letteralmente immergere i giocatori in un’altra realtà. Magari in reami fantasy, tenebrose ambientazioni horror, sui campi di battaglia di epoche passate, presenti e future, alla guida di velocissime macchine da corsa, a bordo di aerei e chi più ne ha più ne metta!

In sostanza si sono poi evoluti i generi, dal classico platform a due dimensioni si è passati ai giochi di ruolo più ampi ed immersivi nel giro di relativamente pochi anni, facendo sì che ogni giocatore potesse trovare in men che non si dica il titolo più adatto alle proprie esigenze ed alle proprie disponibilità economiche.

Ad ognuno la sua console

Ovviamente se i generi non si contano sulle dita di ambo le mani la stessa cosa si verifica, ed anzi si amplifica, quando si parla delle console di gioco. Periferiche come PlayStation (oggi arrivata fino alla 5), Xbox e Nintendo Switch si contendono il mercato al pari dei titoli offerti in esclusiva per computer (questi si sono poi “evoluti” nei pc da gaming) e, soprattutto, del sempre più presente VR! Ma non ci stiamo dimenticando di qualcosa?

Esatto, il mercato delle app! Queste sono un elemento immancabile nei tablet e negli smartphone degli utenti che le utilizzano quotidianamente per ogni aspetto della loro vita. Dalla comunicazione, come WhatsApp o Telegram, fino al gioco, queste rappresentano il modo più rapido ed economico per godersi qualche minuto di gioco. Magari per ingannare il tempo durante un viaggio in treno o in coda all'ufficio postale!

Oggi è più facile trovare le recensioni

Visto che sono sempre più diffusi, ed anche economici in alcuni casi, un altro comportamento online che si sta diffondendo sempre di più sono le ricerche delle recensioni prima di acquistare un titolo. Lo fanno sia gli amanti di un determinato brand, come ad esempio i mitici Pokémon, oppure chi predilige altri generi di gioco.

Si potranno dunque andare su siti, social network e blog dedicati, ma è indubbio che la tendenza maggiore riguarda il “leggere” queste recensioni tramite video su YouTube o live di Twitch.

Acquisti e sconti direttamente online

A questo punto, dopo essersi adeguatamente informati ed aver confrontato le varie opinioni assieme ad i pro ed i contro dell’intera faccenda, la prossima mossa a disposizione dei giocatori è quella di passare direttamente all’acquisto.

Ma perché fare una fila chilometrica in un negozio perdendo molto tempo senza neanche avere la certezza che abbiano ancora il titolo ricercato sugli scaffali o nel magazzino? Per ovviare a queste problematiche e godersi subito il gioco dei propri sogni lo si può acquistare e scaricare direttamente sulla propria console o PC tramite il negozio online!

In questa maniera si potrà risparmiare tantissimo tempo ed anche avere accesso ad un’infinità di sconti ed offerte per non far piangere troppo il proprio portafoglio.

Sono diventati anche una disciplina sportiva

Un altro punto all'ordine del giorno che ha fatto fare un balzo dalla sedia ai "detrattori" dei videogames è stato il loro venire inseriti tra le varie discipline sportive. E questo lo si può ritrovare anche tra le diverse opzioni di scommessa in vari portali online, assieme a sport più "convenzionali" come calcio, pallavolo e così via.

Gli eSports (cioè gli “sport elettronici”) si stanno diffondendo sempre più in Italia anche se, va detto, in altri Paesi come gli Stati Uniti d’America oppure l’Asia sono una realtà di tutti i giorni.

Se poi avete ancora dei dubbi sulla veridicità di queste informazioni, allora, vi consigliamo di dare uno sguardo ai premi da svariate migliaia di dollari oppure ai contratti di sponsorizzazione che vengono offerti a videogiocatori e streamer “solo” per giocare ed esprimere le proprie opinioni!