È difficile godere di una buona reputazione se la tua iniziale notorietà è legata ai terroristi dell’Isis: nel 2015 si scoprì infatti che Telegram era lo strumento preferito dai seguaci del Califfato, che lo usavano per comunicare privatamente, fare propaganda sui canali dedicati alla jihad, organizzare attentati e altro ancora, approfittando dell’anonimato (parziale) e degli strumenti offerti da una app che all’epoca aveva meno di 100 milioni di utilizzatori (rispetto al miliardo di download complessivi appena superato).

Da lì in avanti, la fama dell’app di messaggistica fondata dai fratelli russi Nikolai e Pavel Durov non ha fatto che peggiorare. È stata al centro di inchieste legate allo scambio di materiale pedopornografico e di revenge porn, è considerato il nuovo paradiso della pirateria cinematografica, ha ospitato per lungo tempo i canali in cui si scambiavano le copie piratate dei quotidiani, è utilizzato per la vendita di droghe illegali e altro ancora. Più in generale, vista l’attenzione crescente di Facebook, Twitter e YouTube nei confronti dei contenuti che circolano sulle loro piattaforme, Telegram, grazie alla sua maggiore tolleranza, è diventato il luogo prediletto da estremisti, teorici del complotto e da chiunque preferisca agire online sentendosi al riparo da sguardi indiscreti.

Non è (solo) questione di privacy

L’attenzione nei confronti della privacy non è però la vera ragione del successo di Telegram: sotto questo aspetto l’app dei fratelli Durov è probabilmente sopravvalutata, visto che raccoglie metadati sugli utenti e non cifra di default le comunicazioni. La popolarità di Telegram è più che altro legata alla sua natura ibrida tra app di messaggistica e social network. A differenza di WhatsApp, Telegram permette di dare vita a canali pubblici e gruppi tematici condivisibili tramite un semplice link, ma rispetto a un normale social network permette di fare propaganda, disseminare disinformazione e in alcuni casi scambiarsi contenuti illeciti dando meno nell’occhio e godendo di maggiore tolleranza di quanto avvenga su Facebook o Twitter.

L’ultimo caso limite di questo tipo è ovviamente quello dei No Vax e di chi considera il Green Pass il simbolo di una presunta dittatura. Per quanto gruppi di questo tipo esistano anche altrove (a partire da Facebook), è su Telegram che si possono rintracciare i più numerosi e attivi: oltre all’ormai noto Basta Dittatura (circa 40mila membri), secondo un’indagine condotta dalla società di business intelligence Baia, si contano una cinquantina di gruppi con almeno 100 membri, per un totale che supera i 200mila. Tutti individuabili abbastanza agevolmente: eseguendo una ricerca tramite il motore interno alla app o direttamente su Google.

La cattiva fama è meritata?

Una parte consistente dell’attività semi-clandestina (o presunta tale) del Web si è insomma trasferita su Telegram, ormai equiparato a realtà che godono di pessima fama come 4Chan o il Dark Web. Ma è una visione corretta? Solo in parte. Prima di tutto, Telegram ha già dimostrato in passato di non essere insensibile all’utilizzo che ne viene fatto, decidendo autonomamente di chiudere alcuni dei gruppi più violenti presenti sulla app. Non è nemmeno un bunker difficilmente penetrabile, visto che la nostra guardia di Finanza non ha avuto difficoltà a bloccare tutti i gruppi pirata in cui venivano scambiate copie digitali dei principali quotidiani italiani.

Anche la protezione dell’anonimato e la privacy delle comunicazioni, come detto, è parziale: nonostante i messaggi siano protetti tramite la end-to-end encryption (a differenza di Whatsapp, non come impostazione predefinita) e nonostante sia possibile non mostrare il proprio numero di telefono o inviare messaggi che si cancellano da soli, le forze dell’ordine sono comunque riuscite a sgominare gruppi pedofili e a eseguire decine di arresti sulla base di indagini nate proprio su Telegram. Se non bastasse, in più occasioni i fondatori si sono dimostrati disposti a collaborare con le forze dell’ordine.

Ciononostante, Telegram è diventato il bersaglio prediletto di chi ritiene che la privacy sia funzionale soprattutto a proteggere criminali ed estremisti, dimenticando come la riservatezza delle comunicazioni sia di importanza fondamentale anche per tutelare i dissidenti politici che agiscono in nazioni a scarso tasso democratico o per proteggere lo scambio d’informazioni tra i giornalisti e le loro fonti. La stessa Commissione europea ha caldamente suggerito al suo staff di utilizzare Signal per le comunicazioni, un’app ritenuta ancora più sicura di Telegram.

È anche per questo che sarebbe pericoloso accettare le pressioni da parte delle forze dell’ordine per inserire in Telegram o altrove una backdoor (ovvero una porta d’ingresso digitale che permette, a chi ne possiede le chiavi, di raccogliere informazioni e intercettare comunicazioni), perché metterebbe a rischio non solo le comunicazioni di criminali ed estremisti, ma di chiunque abbia bisogno della privacy per portare avanti le sue attività o voglia semplicemente godere di un diritto fondamentale.

Fonte www.repubblica.it