Anche il cantante Mahmood ha deciso di buttarsi nel crescente e florido settore della cosiddetta criptoarte: sono disponibili e acquistabili online gli Nft ispirati ai personaggi dell’album Ghettolimpo.

Si tratta di artwork digitali, video animazioni che raffigurano 6 degli avatar ideati dal cantante e corrispondono ognuno a un diverso immaginario (Inuyasha, Rapide, Dorado, Klan, Kobra, e Zero), insieme con il logo dell’album e un teaser della copertina: si possono vedere su un sito creato appositamente a questo scopo partendo dala base di OpenSea, una fra le più diffuse piattaforme per l’arte digitale, la stessa utilizzata dalla redazione di Italian Tech per realizzare l’Nft regalato al ministro Colao (video).

Mahmood è fra i primi artisti italiani a sperimentare questa nuova forma d’arte, che sfrutta la tecnologia blockchain per certificare l’unicità di un’opera digitale: sono state create da Lettergram, che ha anche curato la grafica del disco, e potranno essere acquistate insieme con altri prodotti più tradizionali, come l’edizione in vinile di Ghettolimpo (o addirittura in cassetta) o le t-shirt ufficiali del cantante.

Secondo quanto spiegato, per lo sviluppo del progetto il cantante ha collaborato con “due aziende dall’esperienza pluriennale nel settore Nft”, cioè AmaZix, marketing e legal agency con sede a Hong Kong, e Art Rights, startup italiana dell’arte nata per la gestione e certificazione delle opere fisiche e digitali con tecnologia Blockchain sin dal 2016: “Da sempre sono interessato ai mondi digitali e mi ha incuriosito provare a sperimentare con gli Nft – ha raccontato Mahmood – così nascono le animazioni speciali per i miei personaggi del disco che prendono una nuova forma artistica e creativa”.

I prezzi degli Nft di Mahmood vanno al momento (perché il costo cambia a seconda della quotazione della criptovaluta necessaria per comprarli) da poco più di 100 a poco oltre i 1000 dollari.

Anticipato dal brano Inuyasha e dalle canzoni Klan e Zero, che fa parte della colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix (di cui Mahmood ha anche curato un episodio come music supervisor), Ghettolimpo “rappresenta un immaginario fatto di due anime dalle molte sfumature che si ritrovano e intersecano nei testi” ed è “frutto della continua ricerca e sperimentazione musicale” del cantante.