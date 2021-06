Per pagarsi i libri di scuola ha fatto il venditore di scarpe a 12 anni e l’agente di viaggi a 17. La laurea, in ingegneria elettronica a Bologna, arriva nel 1969 con una delle prime tesi sulla tecnologia digitale. Poi inizia un lungo pellegrinaggio attraverso tre continenti: Europa, Asia e Stati Uniti. Per 24 anni lavora alla Texas Instruments, dove scala i ruoli da venditore a Presidente della divisione Asia Pacific. Infine approda alla Apple Computer nel 1992. Nella nuova azienda Landi trova una situazione disastrosa, ma in breve tempo rimette a posto i conti in Europa riportandoli in attivo e viene nominato Presidente e Chief Operating Officer (direttore generale). Da questa posizione, con le sue decisioni, contribuisce al ritorno di Steve Jobs, defenestrato nel 1985 dal CEO John Sculley, che lo stesso fondatore dell’azienda di Cupertino aveva insediato. Marco Landi, nato 78 anni fa a Chianciano, in provincia di Siena, oggi vive in Costa Azzurra, da dove continua la sua attività di evangelista dell’innovazione, rivolta soprattutto ai giovani. E’ Presidente di QuestIT , spin-off dell’Università di Siena specializzata in tecnologie di AI, Chairman di Atlantis Ventures , associazione di professionisti che aiuta le startup europee a raggiungere il loro pieno potenziale, e Presidente onorario di EuropIA , istituto che promuove la cultura dell’intelligenza artificiale.

Partiamo dalla base: che cosa è l’intelligenza artificiale?

“L’intelligenza artificiale è la continuazione della filosofia. I greci si ponevano le grandi questioni: da dove veniamo, dove andremo, cos’è questo mondo esterno? Noi oggi ci facciamo delle domande diverse: cosa c’è dentro il nostro cervello, di cosa è composto, come funziona, come è fatta la nostra intelligenza? Quindi dico che l’AI è la continuazione della filosofia. Non è una tecnologia, è una ricerca all’interno di noi per cercare di capire. Abbiamo scoperto i neuroni, i neuroni a specchio, i neuroni visivi e abbiamo cominciato a interrogarci su come imitare il funzionamento di queste cellule nervose per creare una intelligenza artificiale. Alla QuestIT partiamo dalla conoscenza di questi neuroni e di cosa vogliamo imitare del nostro cervello. Attraverso le tecnologie di Natural Language Processing abbiamo creato degli agenti virtuali, sistemi matematici che hanno la capacità di apprendere attraverso l’immissione nella loro memoria di domande e risposte. Questi agenti virtuali forniscono assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei campi più disparati: commercio, istruzione, malattie e così via”.

Lei ha fondato anche l’Istituto EuropIA per sensibilizzare il pubblico sull’impatto dell’Intelligenza artificiale. Con quali programmi e obiettivi?

“Intanto in Francia, con il dipartimento delle Alpi Marittime, abbiamo creato “ La Maison de l’Intelligence Artificielle “, la casa della AI. Qui prepariamo gli studenti alla comprensione della AI attraverso giochi e dimostrazioni. Ci siamo dati l’obiettivo di fornire in tre anni i primi elementi di conoscenza dell’intelligenza artificiale al 75 per cento di tutti gli studenti delle medie. Abbiamo anche acquistato dei computer potenti per dare alle startup la possibilità di programmare deep learning e machine learning. Inoltre vogliamo fare delle conferenze per sensibilizzare il grande pubblico. Per questo ho fondato EuropIA, una associazione che opera già in Italia, Francia e Belgio. EuropIA promuove conferenze, dibattiti, articoli, libri con l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico alla AI. Vogliamo demistificare l’AI, fare capire i rischi e i pericoli, ma anche le grandi opportunità di questo progresso. Ecco quello che vogliamo fare: diventare talmente grandi da essere influenti presso la comunità europea e i governi nazionali”.

Il quantum computer cambierà il mondo?

“Lo cambierà in modo impressionante, come già lo sta facendo l’AI. Con l’Internet of Things (IoT) avremo sensori non solo nei computer, ma anche nell’auto autonoma, nella casa e nel building intelligente. La quantità di dati che genereremo sarà sempre più grande e dovremo trovare il modo di stoccare questi dati in modo sostenibile. Perché l’AI può diventare energivora, lo sta già diventando. Quindi dovremmo creare dei server alimentati da energia solare o eolica. Ma per processare e utilizzare tutti questi dati la potenza di calcolo di cui disponiamo oggi è insufficiente. Abbiamo bisogno di una potenza di calcolo superiore, che si ottiene passando dal bit al Qubit. Il Quantum computer sarà mille volte più veloce e con una potenza di calcolo superiore a quella attuale. Ma anche per questo cambiamento dobbiamo farci trovare preparati, altrimenti sarà tutto sempre nelle mani di americani e cinesi. Se non investiamo in ricerca e formazione spariremo. Diventeremo sempre più una colonia”.

I nostri investimenti in startup sono fra i più bassi in Europa. Dove sbagliamo?

“Qui proprio non c’è cultura. Ho incontrato molti investitori, o almeno che si dicono tali ma sono peggio dei banchieri – dei “requins”, dicono in Francia, degli squali – che prima di investire nel “seed money”, che è quello di cui ha bisogno una piccola azienda che nasce, cominciano a chiedere dati sul fatturato, sui clienti etc. Ma questo non è venture capital è una banca che ti chiede garanzie per prestarti i soldi. Conservo ancora un documento che mi ha dato un giovane che poi ha avuto successo, la società si chiama Roboze ed ha sede a Bari, però i soldi se li è dovuti trovare da solo in Inghilterra. Aveva avuto l’idea di fare una stampante 3D a colori. Cinque o sei anni fa aveva mandato un documento al Mise chiedendo 25.000 euro per il brevetto. E cosa gli risposero? Sei troppo giovane, il tuo progetto è troppo ambizioso. Così uccidi il bambino. Sei troppo giovane? Ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno! L’anno dopo la Apple ha fatto il brevetto per la stampante 3D a colori. E’ la cultura che ci manca, è terribile. In Inghilterra, in America se fai una startup e sbagli, crolli, fallisci non è che ti marchiano, ti dicono hai fatto esperienza. Tutti quelli che sono diventati grandi i soldi, purtroppo, sono dovuti andare a cercarli a Londra, in California. In Italia niente, sembra sempre che si debba essere amici degli amici. Ogni tanto si leggono annunci: il Mise mette questo, la Cdp mette quest’altro, ma poi quando vai nella realtà i soldi non ci sono, ci si limita agli annunci”.

L’Italia dovrebbe investire di più in scuola e formazione?

“Se rinasco voglio fare il ministro dell’Istruzione, perché il valore di una nazione sono i talenti che riesce a preparare e sfornare. Prendiamo, ad esempio, la Corea del Sud, che come noi non ha materie prime. Ha puntato tutto, come il Giappone del resto, sull’educazione. Educazione, preparazione e istruzione hanno fatto la ricchezza di quel Paese. Da noi le scuole sono fatiscenti. Chi non investe nell’istruzione non ha capito niente. Pensare a certi ministri dei governi precedenti è disarmante”.

Ci sono eccellenze italiane?

“Direi di sì. Pensiamo, ad esempio, a quello che dovrebbe essere il nostro settore numero uno, il food. Eataly, di Oscar Farinetti, è un eccezionale ambasciatore dell’Italia, riconosciuto nel mondo intero per questo settore specifico. Ci sono giovani che si sono affermati, che hanno creato delle compagnie che sono diventate unicorni con valorizzazioni superiori al miliardo, ma non sono in Italia, dove è difficile fare nomi nel campo dell’elettronica. In Italia ci sono tante piccole aziende che si stanno affermando, ma non trovano quell’ecosistema di università, investimenti, grandi compagnie che le supportano. Il governo dovrebbe creare un sistema semplice per facilitare gli investimenti. Una cosa buona l’ha fatta il precedente governo quando ha deciso che chi investe in startup innovative ha fino al 50% di sgravio fiscale. Cioè, se investi 10.000 euro ne detrai 5000 dalle tasse. Ecco, questi sono dei primi passi, ma più e più bisogna fare, come ad esempio potenziare il crowdfunding”.

Cosa ha significato l’ingresso della Cina nel mondo produttivo?

“Sembra che Napoleone abbia detto: “Quando la Cina si sveglierà il mondo tremerà”. Noi dobbiamo ringraziare Mao che per 30-40 anni ha tenuto la Cina dormiente. La Cina oggi innova, crea. Nei settori chiave, come ad esempio 5G e 6G, sono leader assoluti. Anche nelle vetture a guida autonoma hanno creato questa AutoX che è un campione mondiale nel settore. La grande forza che hanno sono il governo, che investe massicciamente, e tutti quei talenti che se ne erano andati a studiare in America e che stanno tornando a creare startup. Oggi in Cina c’è un pullulare di startup che vengono supportate dal governo”.

Gli americani e i cinesi hanno vinto la guerra per la supremazia nelle tecnologie digitali e nell’AI. Perché l’Europa è rimasta ai margini di questa sfida?

“Ci sono responsabilità della Ue, ma anche dei governi nazionali che puntano ai “national champions” invece di favorire le aggregazioni per creare dei colossi europei. E’ mancata, e manca, l’Europa. Ho creato EuropIA proprio per questo: per evangelizzare, fare capire l’importanza dell’intelligenza artificiale. Ma per riuscire a vincere dobbiamo unirci, avere un’Europa forte, con una moneta unica, ma anche un’unica tassazione e un’unica forza militare. Ci vogliono gli Stati Uniti d’Europa. Se continuiamo così, né la Francia né la grande Germania avranno successo. La Cina ci mangerà, diventeremo una loro colonia, come lo siamo stati degli americani. Abbiamo già perso la guerra delle piattaforme commerciali nei confronti di GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft) e BATX (Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi), ma esistono ancora le piattaforme industriali, le piattaforme per la produzione: se non ci svegliamo, se perdiamo anche quelle, siamo fottuti. Dobbiamo unirci. Gli americani hanno inventato le piattaforme digitali, i cinesi li hanno copiati, mentre noi ci siamo completamente addormentati”.

Su quali asset dovremmo puntare per competere con questi giganti?

“Prima di tutto, quello che sta facendo la Commissione Europea, che ha proposto al Parlamento un quadro giuridico che regolamenti l’uso dell’intelligenza artificiale, è un’ottima cosa. Abbiamo già il GDPR che protegge i nostri dati, perché altrimenti da acquirenti diventiamo noi il prodotto. In secondo luogo, sono molto favorevole a questa minimum tax del 15 per cento per le multinazionali, che secondo me dovrebbe essere anche più alta. Perché è assurdo che una Microsoft, che in Europa ha un fatturato di 350 miliardi, paghi pochissime tasse. La responsabilità è dell’Europa che non ha un unico sistema fiscale. In terzo luogo io propongo un grande piano a livello europeo per l’intelligenza artificiale. La Commissione Europea si è molto lanciata sulla transizione ecologica e fa bene. Però la transizione ecologica non la fai senza l’AI. Come fai a fare la trasformazione ecologica se non con i dati? Che trasformi? Devi utilizzare i dati, vedere i trend e poi dire cosa bisogna fare. Hanno fatto un ministero della Transizione Ecologica. Io avrei fatto un ministero dell’Intelligenza Artificiale e della Transizione Ecologica. Quindi, per prima cosa, farei questo grande piano che contempli università, centri di ricerca, industrie, capitali privati, due o tre filiere fortemente cofinanziate dall’Europa per fare nascere dei grandi gruppi. All’Università di Siena ci sono validissimi centri di ricerca sulla AI. Stessa cosa a Bologna e Parma. Ma cosa vuoi che rappresentino nel loro singolo se non c’è un’unione. Io dico sempre, perché in Toscana il Sant’Anna, l’Università di Pisa, quelle di Firenze e Siena non si mettono d’accordo per formare un’unica grande università. Se sei sparpagliato sei insignificante”.

L’Italia è la prima beneficiaria del Next Generation EU: oltre 235 miliardi, dei quali 49,86 sono previsti per “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”. Una opportunità unica per un Paese che il “Digital Economy and Society Index” (Desi) pone al quartultimo posto avanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria. Come possiamo recuperare il gap con il resto d’Europa?

“Prima di tutto l’istruzione. Dobbiamo investire nella scuola, a partire dalle elementari. Bisogna investire nei maestri, nei professori, pagarli meglio, istruirli meglio, selezionarli meglio. Se non partiamo dalla scuola, se non sviluppiamo talenti non riusciremo mai a uscire da questa situazione. Poi bisogna arrivare alle università, finanziarle in modo che sviluppino progetti di ricerca che poi escano dagli atenei e arrivino alle startup, al mondo produttivo. Così si sviluppa un circolo molto positivo: investimenti dello Stato, formazione nella scuola, ricerca nelle università, startup, creazione di posti di lavoro e tasse che tornano allo Stato. Questo è il circolo virtuoso che dobbiamo sviluppare. Inoltre noi siamo seduti su una miniera d’oro che è il turismo. Però è un settore nel quale la transizione digitale non esiste ancora. Dobbiamo diventare la nazione turistica digitale numero uno al mondo. Chi ha le nostre ricchezze dovrebbe numerizzarle, propagandarle, renderle di facile accesso”.

L’AI è un fattore strategico per recuperare gli obiettivi di crescita. Eppure nel PNRR non c’è una voce di spesa specifica per il suo sviluppo e diffusione. Scelta corretta?

“No, no, no. L’Italia dovrebbe farsi promotrice di questo piano europeo sull’intelligenza artificiale. Dovremmo mettere i soldi prima di tutto nella trasformazione digitale per la scuola e per il turismo, che sono i due punti cardine, ma il terzo è l’intelligenza artificiale. Se continuiamo a investire su Alitalia buttiamo via i soldi. Queste compagnie ormai sono cotte, così non proteggiamo il lavoro, lo distruggiamo, perché bisogna creare nuovi lavori”.

Nel libro autobiografico “Da Chianciano a Cupertino”, scrive che “bisogna avere visione, capire le dinamiche che portano ai cambiamenti ed essere i primi ad approfittarne”. Una formula che fa molto Silicon Valley e poco Italia, non crede?

“Ci sono stati dei personaggi in Italia. Sono sempre stato un grande ammiratore di Adriano Olivetti che a Ivrea aveva creato la Silicon Valley e poi l’aveva estesa in tutta Italia fino al Sud. Quest’uomo aveva visione, aveva capito che bisognava passare dalla meccanica all’elettronica. Per certi aspetti ricorda Steve Jobs che quando riprese in mano la Apple capì che ormai la battaglia dell’operating system nel computer era persa, perché Cupertino aveva il 6/7 per cento del mercato, e cambiò completamente le regole del gioco creando l’iPod e poi l’iPhone e l’iPad. Questa è visione: capire quando è il momento “jump the phase”, come diceva lui, io l’ho tradotto “salta il fosso”, perché c’è un momento in cui non devi nemmeno aggirare l’ostacolo, ma ti devi proprio lanciare: “jump the phase”. Olivetti puntava ad essere il leader mondiale, ma il governo, invece di supportarlo finanziariamente, lo affossò. E dopo di lui non c’è stato nessuno che abbia seguito le sue orme. Noi eravamo la Cina degli anni Ottanta. Abbiamo fatto degli errori, dovremmo riflettere, capire e imparare per non ricommetterli di nuovo”.

Come potremmo rimediare?

“Abbiamo una quantità di personaggi eccezionali capaci di guadagnare fette di mercato, anche in Cina, ma vendiamo ancora meccanica. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, tutti i dati che abbiamo a disposizione, che sono una miniera d’oro, dovrebbero essere utilizzati per fare dei sistemi, dei servizi per i clienti. Per esempio per la possibilità di predire quando nell’utilizzo della macchina qualche cosa potrebbe succedere. Sono tutti servizi a valore aggiunto che potrebbero imprimere una svolta enorme. Purtroppo, continuiamo a vendere, non tutti ma la maggior parte, meccanica, quindi hardware, e dimentichiamo che per vincere la concorrenza, anche cinese, dobbiamo metterci dalla parte del software”.

Quando è stato chiamato alla Apple Computer, sette anni dopo il licenziamento di Steve Jobs, che situazione ha trovato?

“Diventai presidente della Apple Europa alla fine del 1992. La situazione era spaventosa. Nel continente perdevamo 300 milioni di dollari. In 12 mesi riuscii a invertire la rotta portando la società a 100 milioni di profitto. Businessweek fece una articolo intitolato “Landi has got the recipe to save Apple” e il board mi chiese di trasferirmi a Cupertino come Chief operative officer. Lì ho trovato una situazione ancora peggiore, al punto che con 2000 ingegneri non riuscivano a creare un nuovo sistema operativo. Mentre la Microsoft ne sfornava uno all’anno, noi non eravamo capaci. Una vergogna. Così siamo dovuti andare sul mercato per cercare di acquistarne uno. I nostri tecnici ne avevano analizzati tre. BeOS, la prima scelta, era fantastico, eccezionale, ma chi l’aveva creato era ingordo e voleva troppi soldi. Così, alla fine, lo abbiamo scartato e per chance, forse era il destino, siamo passati al secondo che era Next Os di proprietà di Steve Jobs”.

Così il fondatore è tornato in azienda…

“Dopo la sua cacciata nel 1985, io lo riassunsi come consulente, ma la verità è che Jobs è rientrato per caso. Se Jean-Luis Gassée, proprietario di BeOS, avesse accettato i 220 milioni che gli avevamo offerto, e pensare che poi l’ha venduto per 6 milioni, il mondo sarebbe stato completamente diverso. E questo è merito di Steve Jobs perché è chiaro che ha cambiato il mondo: ha capito che c’era una transizione da fare, “jump the phase”, e l’ha fatta con grande coraggio e genialità”.

Cosa manca alla Apple di Tim Cook e cosa ha in più rispetto a quella di Steve Jobs?

“Rispetto alla Apple che ho vissuto io, quella di oggi ha un riconoscimento mondiale non solo per il nome ma anche per i nuovi prodotti, tutti inventati da Steve Jobs, parliamoci chiaro. La sua potenza economica attuale è spaventosa, si dice che abbia in cash oltre 150 miliardi, più dello Stato italiano. Può comprarsi chi e cosa vuole. Quello che gli manca è un po’ di innovazione, siamo fermi all’iPad, perché lo Watch non è stato questo grande successo. Sì, abbiamo l’iPhone 7, 8 … 12, però sono evoluzioni. Adesso si parla molto della vettura autonoma e secondo me è un ottimo settore per la Apple perché alla fine è un computer su quattro ruote. Ho letto che hanno strappato parecchi personaggi di calibro alle aziende del settore, quindi è probabile che usciranno con qualcosa di innovativo. Altrimenti anche loro rischiano di vedersi mangiare parte dei profitti che fanno con l’iPhone da altre compagnie come Sony e Huawei”.

Nei libro “Business Humanum Est”, lei auspica un nuovo Umanesimo che abbia al centro la rivoluzione informatica e la connettività. E’ questa la strada per un reale progresso dell’umanità?

“L’economista e Premio Nobel Milton Friedman aveva messo al centro delle imprese il profitto. In un famoso articolo degli anni 70 scrisse che l’unico obiettivo del capitalismo è fare profitto. Ora io non nego che debba fare profitto, ma contesto che debba essere l’unica priorità. Nel libro parlo di quello che chiamo il “Golden Circle”, il circolo aureo. Penso che la prima responsabilità di un imprenditore sia verso i suoi impiegati: li deve preparare, motivare, deve fare dei trening, deve renderli sempre più capaci di avere un lavoro sicuro all’interno dell’azienda. Molti dicono: si deve mettere al centro il cliente. Io dico: no, si comincia dall’impiegato perché lui, una volta soddisfatto, è capace di rendere soddisfatto anche il cliente. Con i prodotti, con i servizi, con tutto quello che dedica al cliente di fatto fa fare il profitto alla compagnia. E questo profitto deve essere ridistribuito per migliorare la situazione dell’azienda e del sistema urbano: ecco la transizione ecologica, all’interno della quale vive e deve evolvere l’azienda, l’umano, il cliente, il profitto. Questo è il Golden Circle: tutto avviene all’interno di una concezione umana dell’universo”.

Cosa sta facendo e cosa farà nei prossimi anni per cercare di cambiare il mondo?

“Voglio continuare nella direzione che mi sono dato: promuovere EuropIA e allargarne le attività. Adesso stiamo organizzando un evento straordinario che faremo a Cannes l’anno prossimo, il World Artificial Intelligence Festival . Stiamo invitando tutti i grandi del settore per discutere come lo sviluppo della AI debba essere fatto “for humanity” e non solo “for business”. Voglio continuare, finché ne avrò la forza, a battermi perché si capisca che bisogna partire dalla scuola, bisogna che le università si diano il compito di aprirsi in modo che la ricerca abbia una ricaduta sul mondo esterno, che le startup diventino, grazie a un sistema a loro favorevole, degli unicorni e che l’Europa si svegli e crei delle compagnie che possano essere veramente capaci di competere a livello mondiale. Questa è la missione che mi sono dato”.

Per approfondire:

Marco Landi, “Da Chianciano a Cupertino. Biografia di un manager italiano ai vertici della Apple”, Autori d’Impresa 2017.

Marco Landi, Flavio Troisi, “Business humanum est. Per una evoluzione umanista delle imprese”, Autori d’Imoresa 2018.

Nicola Di Turi, Marco Gori, Marco Landi, “Guida per umani all’intelligenza artificiale”, Giunti 2019.

Fonte www.repubblica.it