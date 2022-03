Nell’era digitale siamo sempre più connessi online. Allo scoppio della pandemia è seguito il boom delle professioni digitali. Si tratta di un ampio ventaglio di ruoli professionali innovativi che, complice l’infezione virale e le sue restrizioni, continuano a registrare un incremento progressivo su Internet. La punta di diamante tra i profili di maggiore spicco nell’ambito della comunicazione digitale è la figura del Marketing Manager.

Marketing Manager: la professione più ambita nel digitale

Il colpo di grazia del Covid19 e delle correlate restrizioni ha segnato un duro colpo a numerose attività commerciali. Nei casi più gravi, per evitare la chiusura, molte di esse si sono ritrovate piegate in toto dai ritmi tanto veloci quanto imprevedibili delle ondate virali, vedendo le loro possibilità di azione confinarsi progressivamente, fino a toccare un margine di attività sempre più labile. L’improvviso taglio netto del contatto diretto con i clienti ha visto molte aziende impossibilitate a continuare.

La recisione commerciale, e di conseguenza economica, relativa alle professioni attive nel mondo fisico, stabilita per legge per motivi di prevenzione della salute sociale, ha costretto molte attività a brancolare nel buio, tentando l’unico appiglio disponibile: l’online. La cavalcata nel mondo digitale si è tuttavia rivelata un’ottima occasione per avviare un rapido rilancio. Il vortice del business online, il famoso digital marketing che orbita attorno a professionisti e azienda, ha consentito di approcciare una nuova strategia di mercato trasferendo il traffico di vendita sulle piattaforme online. Al di là della semplicità terminologia, questo fenomeno è tutt’altro che un processo facile: per avere successo nel frenetico mondo di internet bisogna adottare metodi di previsione e tecniche strategiche di ottimizzazione della propria posizione nel proprio settore per incrementare il profitto attraverso l’oscuramento dei potenziali competitors.

Il ruolo che incarna, o meglio digitalizza, tutte queste caratteristiche è quello del Marketing Manager. Tra le principali attività di questa figura professionale rientra la selezione accurata, in base a vincoli di budget e obiettivi da raggiungere, delle strategie e relativi canali di Web Marketing appropriati, accomodandoli a seconda dell’andamento dei risultati ottenuti e in costante osservazione d’analisi.

Come si diventa Marketing Manager?

La specializzazione universitaria che prepara alla professione di Marketing Manager è sicuramente quella di economia aziendale. Questo corso di laurea consente al discente di risolvere le questioni economiche di un’azienda. Al termine del percorso di studio, l’apprendente avrà maturato competenze relative al funzionamento di un’impresa in tutte le sue funzioni aziendali e ai contesti economici dove si inseriscono.

Con l’avanzamento della tecnologia e del progresso dei dispositivi che la supporta, al giorno d’oggi è possibile frequentare questo corso in totale autonomia e comodità: grazie all’alternativa a distanza è possibile seguire un percorso universitario di economia aziendale anche online e conseguire la laurea sostenendo in presenza soltanto gli esami. Tanto valide quanto gli Atenei tradizionali, le università telematiche sono riconosciute dal MIUR: indipendentemente dalla sede, fisica o online, il titolo conseguito è una finestra sicura al mondo del lavoro.

Chiarito l’obiettivo da raggiungere, il Marketing Manager pragmatizza la sua attività, mettendo in pratica, o meglio digitalizzando, il percorso strategico più opportuno. Bisogna inoltre evidenziare che un buon venditore è anche un buon comunicatore. Questa figura, adibita alla scelta del social network più adatto per lanciare una campagna pubblicitaria di digital marketing, partecipa quotidianamente alla stesura dei contenuti economici proposti nel sito web aziendale. La cassetta degli attrezzi di un buon marketing manager prevede pertanto anche buone doti linguistiche e socio-comunicative, tematizzate ovviamente all’ambito del digitale e alle sue regole. Un buon oratore saprà come fidelizzare la propria nicchia di utenti, facendo leva sulle relazioni prima di un lancio commerciale. Comunicazione e analisi attente sono il segreto vincente per un business di marketing online: incrementare la comunicazione tra azienda e cliente, nonché migliorare la produttività aziendale attraverso il confronto critico delle aziende concorrenti. Solo una volta applicate le giuste correzioni strategiche in base ai dati analitici controllati costantemente, il marketing manager può mirare a centrare in pieno l’obiettivo prefissato: migliorare la brand awareness e aumentare le vendite.

Considerando la forte espansione delle attività digitali, l’economia aziendale è un percorso di studi vivamente consigliato ai giovani ancora tentennanti sul proprio futuro accademico.