(ANSA) – ROMA, DEC 1 – LG Chem, società del gruppo sudcoreano

LG specializzata in batterie, ha in programma di raddoppiare nel

2021 la produzione di celle per batterie che costruisce in Cina

per Tesla, in modo da stare la passo con la crescita della

società di Elon Musk nel mercato automobilistico. Lo scrive

Reuters sul suo sito, citando persone a conoscenza della

situazione.

LG, che

fornisce batterie per la Model 3 costruita aShanghai, userà la maggiore produzione che otterrà in Cina, cosìcome quella già avviata in Corea, anche per rifornire glistabilimenti di Tesla in Germania e negli Stati Uniti.L’ampliamento produttivo arriva nel momento in cui Tesla,principale cliente di LG Chem, sta spingendo per assicurarsi lafornitura di celle necessarie al suo piano di espansioneglobale. La società mira a trarre vantaggio dalla crescentedomanda di veicoli elettrici alimentata dai governi chepromuovono la mobilità elettrica per ridurre l’inquinamento.(ANSA).

