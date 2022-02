A questi si aggiungono 187,5 milioni dai proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, 614 milioni dalla ritenuta del 6% sulle vincite del gioco del lotto, 12,3 miliardi di euro dalle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (dato che comprende anche le vincite), 1,1 miliardi dai proventi derivanti dal gioco del bingo e oltre 8,3 milioni di euro dal versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773. cr/AGIMEG

Nel dettaglio, oltre 3 miliardi di euro provengono dal Preu applicato su Slot e Vlt, 7,8 miliardi dai proventi del Lotto (dato che comprende anche le vincite), oltre 294 milioni da altri proventi delle attività di gioco, oltre 393 milioni come quota del 40% dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e oltre 62 milioni come Diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.

MEF, Conto Riassuntivo Tesoro: nel 2021 dai giochi 11,7 miliardi di euro (+19,4% sul 2020), ma persi 3,1 miliardi di euro rispetto ai livelli pre-pandemia Superano 11,7 miliardi di euro gli incassi per entrate del bilancio dello Stato da lotto, lotterie ed altre attività di gioco nel 2021. E’ quanto si legge nel Conto Riassuntivo del Tesoro del MEF. Il dato – rende noto l’agenzia specializzata Agimeg – complice anche gli effetti delle chiusure imposte dalla pandemia nella prima metà dell’anno, è inferiore di 3,1 miliardi rispetto ai livelli pre-pandemia (nel 2019 gli incassi per entrate del bilancio furono pari a 14,8 miliardi), ma migliora rispetto ai 9,8 miliardi del 2020, altro anno caratterizzato da lockdown prolungati.

