(ANSA) – ROMA, 13 AGO – La pandemia di coronavirus non fa

invertire la rotta al crescente mercato degli smart speaker. Nel

secondo trimestre le vendite globali di altoparlanti con

assistente vocale sono infatti aumentate del 6% rispetto ai tre

mesi precedenti, raggiungendo i 30 milioni di unità. Lo

riferiscono i ricercatori di Strategy Analytics, secondo cui a

trainare è stato l’Oriente.

Nel complesso, evidenziano gli analisti, le società cinesi

hanno mostrato segni di ripresa dopo un primo trimestre in

rallentamento, mentre la maggior parte delle realtà americane

hanno subito la flessione della domanda.

In base ai dati preliminari, tuttavia, in testa alla

classifica delle aziende resta Amazon con 21,6% del mercato.

Seguono Google al 17,1% e la cinese Baidu al 16,7%.

“La pandemia continua a influenzare i modelli di vendita in

tutto il mondo. Nel secondo trimestre la domanda in

Asia-Pacifico si è ripresa dal lockdown del primo trimestre, ma

le vendite in Nord America ed Europa sono diminuite leggermente

su base trimestrale”, osserva il direttore di Strategy Analytics

David Watkins. “Siamo ottimisti sul fatto che la ripresa in

queste regioni rispecchierà ciò che abbiamo visto in Cina, e che

la popolarità degli smart speaker spingerà il mercato a un

risultato positivo per il resto dell’anno”. (ANSA).



