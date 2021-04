(ANSA) – ROMA, 01 APR – Microsoft ha concluso un contratto

con il Pentagono per la fornitura di un visore a realtà

aumentata, del valore di quasi 22 miliardi di dollari per il

prossimo decennio. Il dispositivo, basato sugli HoloLens

progettati dal colosso tecnologico e già in commercio, aumenterà

efficienza e sicurezza dei soldati, secondo Alex Kipman,

responsabile della divisione della casa di Redmond che si occupa

di realtà mista. Entra così in una fase più matura un progetto

avviato due anni fa e che provocò le proteste dei dipendenti di

Microsoft. Il visore che verrà indossato dai soldati per

l’addestramento e sul campo, utilizza sensori per la visione

notturna e termica oltre a fornire dati per aiutare a ingaggiare

obiettivi e prendere decisioni tattiche. “Il programma offre una

maggiore consapevolezza della situazione, consentendo la

condivisione delle informazioni e il processo decisionale in una

varietà di scenari”, ha affermato Kipman. “Questo accordo

rafforza la posizione di Microsoft nel Pentagono e nel

Dipartimento della Difesa”, osserva Dan Ives, analista di

Wedbush. Nel 2019, dopo le proteste dei dipendenti per un

accordo con il governo Usa, il Ceo di Microsoft Satya Nadella

difese la scelta sottolineando che la società aveva deciso di

non negare ai governi eletti democraticamente l’accesso alle

tecnologie per proteggere le libertà di cui godiamo. Questo

contratto arriva dopo un altro siglato più di recente con il

Pentagono, da 10 miliardi di dollari, per la fornitura di

servizi cloud. (ANSA).



