Microsoft torna sul mercato degli smartphone per la prima volta da quando ha abbandonato la sua attività di telefonia mobile più di quattro anni fa. La multinazionale di Redmond ha iniziato a prendere ordini per Surface Duo, un nuovo dispositivo/smartphone Android a doppio schermo che costa quasi 1.400 dollari e che sarà messo in vendita a settembre. Il dispositivo di gamma alta sta arrivando anche durante la peggiore recessione economica dalla Grande Depressione, con la disoccupazione a due cifre e consumatori attenti al budget che trascorrono più tempo a casa per evitare la pandemia di coronavirus.



Microsoft sta proponendo il Surface Duo – attualmente disponibile per il pre-order soltanto negli Stati Uniti – come più utile di uno smartphone convenzionale, poiché consente agli utenti una multitasking grazie a due app separate. Surface Duo riunisce la potenza delle esperienze di Microsoft 365 e l’intero ecosistema di app per dispositivi mobili Android in un unico dispositivo, ma dotato di due display, utilizzabili separatamente o in congiunzione.



Al momento, è il più sottile dispositivo mobile sul mercato dotato di un’innovativa cerniera che permette una rotazione di 360° e connette i due display PixelSense Fusion che, combinati, compongono un ampio schermo da 8,1″. Ha una fotocamera da 11MP progettata per supportare l’esperienza di videoconferenza attraverso Microsoft Teams o Skype, con una risoluzione da 1080p a 30 fotogrammi al secondo.



Surface Duo si basa sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 ed è ottimizzata per l’esperienza dual-screen. Secondo Microsoft, il nuovo dispositivo garantisce piena produttività. Sarà, ad esempio, possibile partecipare a una riunione via Teams vedendone i partecipanti su uno schermo e scorrendo la presentazione PowerPoint proiettata sul secondo. Sarà, inoltre, possibile usare Surface Duo in modalità “Compose” per rispondere velocemente a una mail e ruotarlo in verticale per scorrere in modo più immersivo le pagine web o le foto.



Duo utilizza uno stack di pixel personalizzato e ogni set di pannelli viene sottoposto a un’estesa calibrazione del colore e della luminanza. Sono stati sviluppati nuovi processi di produzione per allineare attivamente i pixel sugli schermi. Gli algoritmi di digitalizzazione proprietari prendono in considerazione anche quando si attraversa la cerniera che unisce i due display con il dito, facendolo sembrare come se fosse uno schermo fluido.



La multinazionale americana sostiene di aver creato Surface Duo per offrire alle persone esperienze mobili con Microsoft 365, mentre ogni app Android nel Google Play Store permetterà di avere un’esperienza incrociata senza interruzioni con il computer dotato di Windows 10. Microsoft conferma di aver lavorato per ottimizzare app tra cui Office, Outlook, Teams, Edge, OneNote, OneDrive, Microsoft To Do e altre per poter essere utilizzate sui due schermi, continuando a migliorare Windows 10 per aggiungere più funzioni destinate alle persone che utilizzano anche telefoni Android. Con l’app, Il telefono su Surface Duo, può ricevere notifiche e messaggi di testo, effettuare e ricevere chiamate, condividere foto e persino riprodurre l’esperienza a doppio schermo di Duo direttamente sul PC Windows. Sarà possibile anche fare il Copia e incolla dei contenuti tra Surface Duo e il PC: non ci sarà più bisogno di inviare e-mail o SMS per trasferire le informazioni. Microsoft, infine, annuncia di stare lavorando a stretto contatto con Google per apportare aggiunte al sistema operativo Android, aprendo la strada a più app per sfruttare la piena potenza di produttività data dai due schermi.



Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram