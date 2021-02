Microsoft lancia Viva, la piattaforma rivolta ai dipendenti che integra strumenti per il coinvolgimento, l’apprendimento, il benessere e l’individuazione e condivisione di know-how direttamente all’interno del flusso di lavoro. E’ integrata con gli strumenti per la produttività e la collaborazione di Microsoft 365 e Microsoft Teams.

“Se c’è una cosa che abbiamo imparato dall’ultimo anno è la necessità di coniugare tecnologia e dati per creare luoghi di lavoro sostenibili

e innovativi, capaci di ripristinare il capitale sociale perso con il passaggio ad ambienti di lavoro ibridi”, dice Satya Nadella, Ceo di Microsoft.

Viva racchiude quattro aree chiave dell’esperienza dei dipendenti: connections, insights, learning, topics. Nella prima si trovano comunicazioni aziendali e la possibilità di partecipare a community di dipendenti; la seconda offre approfondimenti personalizzati e trend a livello di squadra e organizzazione, generati a partire da dati aggregati e anonimizzati per garantire la privacy, che possono fornire pure suggerimenti per bilanciare produttività e benessere; la terza racchiude strumenti di formazione e sviluppo professionale; l’ultima mostra schede di argomenti e da’ la possibilità di raggiungere gli esperti dell’organizzazione in cui si lavora.

“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo vissuto un’evoluzione accelerata degli ambienti di lavoro – spiega Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia – da una nostra recente indagine su un campione di grandi imprese italiane è emersa la sensazione di essere più isolati e meno in relazione con i colleghi. Con Viva intendiamo aiutare le persone a sentirsi più connesse, supportate ma anche a gestire al meglio il proprio tempo”.



Fonte Ansa.it

