(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Microsoft porta su Word una nuova

funzione pensata per gli studenti, i giornalisti e tutti gli

altri professionisti che per lavoro hanno bisogno di trascrivere

gli audio registrati. Si chiama Transcribe e arriva sulla

versione online di Word per gli abbonati di Microsoft 365.

La novità consente di ottenere il testo scritto di file audio

registrati sia dentro a Word, sia esternamente, come ad esempio

la lezioni di un professore, un’intervista, una riunione o una

conferenza, senza doverli sbobinare. Il software – precisa

Microsoft – è in grado di distinguere le diverse voci

registrate, e di renderle nel testo scritto.

Disponibile sui browser Edge di Microsoft e Chrome di Google,

Transcribe consente di registrare e trascrivere in modo

illimitato. C’è invece un limite mensile di cinque ore di

registrazioni fatte esternamente – ad esempio con lo smartphone

o su una app di videoconferenze – e poi caricate in Word. Al

momento l’unica lingua supportata è l’inglese, ma la società di

Redmond assicura di essere al lavoro per introdurre altre

lingue. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram