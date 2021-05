Il Mijia Projector 2 Pro di Xiaomi è una delle migliori sorprese di questo 2021 in fatto di tecnologia casalinga. E’ un proiettore compatto e essenziale, estremamente semplice da installare e usare, con un design che ricalca quello del Mi Smart Compact Projector ma più quadrato, più largo del precedente modello. Gradevolissimo a vedersi e dimensioni relativamente piccole (215x201x143) e un peso contenuto, il che rende possibile, cosa molto comoda per chi in casa non ha spazi particolarmente grandi, mettere il proiettore nella posizione preferita solo quando deve essere utilizzato. Non è “portatile”, dunque, ma si sposta con facilità e quindi non richiede di essere lasciato in posizione anche quando non è in uso. Oltretutto, ed è uno dei punti di forza del proiettore, ha due possibili strumenti per la messa a fuoco, TOF non-sensing focus e camera focus e con uno strumento a spirale a 6 assi, riesce a sfruttare ottimamente la messa a fuoco automatica, non solo la prima volta che l’apparecchio viene installato in casa, ma tutte le volte che lo si sposta. Inoltre, supporta la correzione automatica trapezoidale verticale, è dotato di funzioni di zoom stepless screen e screen shift che ingrandiscono facilmente e senza problemi il display fino al 60%-100% e consentono di spostare la proiezione in qualsiasi direzione. 1300 lumen sono sufficienti per poter vedere le proiezioni in casa anche di giorno, anche se non benissimo, mentre la sera il risultato è notevole.

Dal punto di vista hardware, il Mijia Projector 2 Pro si presenta con una luminosità fino a 1300 ANSI Lumen e supporta lo standard HDR10+. L’ottica ha un rapporto di 1,1:1 e consente di ottenere immagini decisamente grandi, da 80” a 120” in ottima qualità, con una risoluzione FHD 1080p, ma volendo esagerare, con un ovvio scadimento di immagine, lo spazio di proiezione può essere anche più ampio. Nel cuore del proiettore, che supporta la decodifica a 4K e a 8K, c’è un chip l’Amlogic T972 che, sulla carta, promette prestazioni migliori del 63% e una riduzione del consumo energetico del 55% rispetto al predecessore modello, il T962. Il device lavora con una RAM di 2GB e ha uno spazio di archiviazione di 16GB, più che sufficienti per qualsiasi operazione. E’ un device versatile in termini di proiezione, dato che supporta Miracast, DLNA, Airplay, ha il Chromecast integrato per foto, video e giochi anche dallo smartphone. La qualità del suono è eccellente, sostenuta da doppi altoparlanti da 10W, che supportano il codec DTS e che possono essere usati anche come smart speaker attraverso il Bluetooth, collegando il proprio smartphone al device. Ci sono anche dei microfoni con quattro sensori, per poter interagira con l’assistente vocale incorporato. Il sistema di intelligenza artificiale è il PatchWall di Xiaomi TV e consente, se ne avesste necessità o voglia, di integrare il proiettore con gli altri elettrodomestici intelligenti della casa. Sul retro ci sono una porta Ethernet, due USB 2.0, una jack per cuffie 3.5MM, S/PDIF, due HDMI. Il sistema operativo è Android Tv, quindi si possono scaricare tutte le app che normalmente si trovano sulle smart tv che usano lo stesso sistema.

Detto questo, il device è splendido, bello da vedere e semplicissimo da installare, in dieci minuti si passa dalla scatola chiusa alla visione sul muro o su un pannello dedicato, senza alcuno sforzo. Il telecomando funziona benissimo e ha un tasto Netflix integrato. Per il resto i comandi sono molto semplici, il pairing con lo smartphone è rapido e da quel momento si ha a disposizione un intero mondo di immagini. Si collega alla rete casalinga e consente la visione di una grande quantità di contenuti online, ma ovviamente attraverso le porte possono essere collegati al proiettore anche hard disk o chiavette USB, computer e console. Le immagini sono nitide, i colori e il contrasto molto buoni, la versatilità del proiettore è evidente fin dal primo utilizzo e le scoperte successive non fanno che aumentare la soddisfazione. Il prezzo è molto contenuto e questo rende il Mijia Projector 2 Pro un eccellente acquisto.

