Non sviluppa videogame di successo planetario come Fortnite (9 miliardi di dollari di incassi fino allo scorso maggio) né console come la PlayStation 5, che vanno a ruba appena disponibili. Eppure guadagna più di tutti i player del gaming messi insieme. Di chi si tratta? Di Apple, ovviamente.

La chiave, come racconta una lunga inchiesta del Wall Street Journal, è nell’App Store, la piattaforma su cui vengono distribuite milioni di applicazioni (e ricchi dividendi agli sviluppatori), una piazza di scambio da cui devono passare sia lo stesso Fortnite sia titoli come Honor of Kings, che raccolgono altrettanto successo. Da quelle macchine da soldi, Apple trae il 30% delle vendite interne all’app (15% nei casi di sviluppatori sotto il milione di dollari), riuscendo così a totalizzare 8,5 miliardi di dollari di profitti dai soli videogiochi sull’App Store, almeno secondo i calcoli del quotidiano americano sulla base dell’ultima indagine dell’Antitrust Usa, contestati dalla stessa Apple, che li ritiene troppo alti. Sono più di quanto abbiano messo insieme dai propri titoli Microsoft, Nintendo, Sony e Activision Blizzard nell’anno fiscale 2019.

Apple dispone anche di una sua piattaforma di gaming parallela e interna allo Store: si chiama Arcade e a fronte di un abbonamento mensile consente l’accesso a decine di giochi esclusivi al cui sviluppo l’azienda ha in qualche modo spesso contribuito. Nell’approfondimento, il Wsj si limita al ruolo di intermediario di Apple, domandandosi come questa posizione di forza (che secondo i giudici non sarebbe monopolista) possa essere messa a rischio.

La questione del metaverso

Il primo fronte è quello della realtà virtuale, i famosi metaversi di cui parla Mark Zuckerberg: l’idea è che molte attività digitali, come dimostrano i seguitissimi concerti su Fortnite o Roblox o le nuove dinamiche dello shopping, possano avvenire direttamente all’interno di videogiochi-continente, con transazioni che potrebbero in gran parte sfuggire al finora redditizio meccanismo della fetta del 30% di ogni operazione in-app. Secondo le stime di Activate, la torta dei videogiochi varrà 198 miliardi di dollari nel 2024 e la fetta più ampia, nonostante siano i titoli delle console a fare spesso più rumore, arriverà proprio dai mobile game (103 miliardi).

Anche le stesse commissioni al centro del lungo e complesso processo statunitense che contrappone Epic Games, che sviluppa Fortnite, ad Apple, potrebbero alla fine dover essere ridimensionate per una qualche decisione delle agenzie regolatorie, negli Usa come in Europa, dalle leggi o dai tribunali.

Il problema della Cina

Un’altra minaccia arriva invece dalla Cina, non riguarda la geopolitica, ma una serie di equilibri tutti interni alla società cinese. Da quelle parti è appena iniziata una nuova crociata per la salute mentale dei più giovani, con tentativi di limitare il numero di ore che trascorrono attaccati al telefono a giocare a titoli di ogni tipo. Basti ricordare, come ha fatto il Wsj, che 3 dei 5 titoli più redditizi nella categoria mobile game sull’App Store sono cinesi: su tutti, Honor of Kings del colosso Tencent, che ha prodotto circa 2,5 miliardi di dollari di ricavi solo lo scorso anno. Nel complesso, sempre nel 2020, le persone hanno speso 45 miliardi di dollari in giochi sull’App Store: il 31% di quella fetta è stata sborsata da cinesi e il 26% negli Stati Uniti. I conti sono presto fatti: Apple ne ha ricavato 13,5 miliardi di dollari o il 5% delle vendite del gruppo, che complessivamente hanno toccato i 275 miliardi. Anche se è difficile capire esattamente i proventi legati alle singole tipologie di app sullo Store di Cupertino, si sa che il comparto complessivo dei servizi (musica, iCloud, Apple Tv, pubblicità e altro, di cui fa parte anche App Store) ha mosso quasi 54 miliardi di dollari.

Insomma, l’App Store è “una miniera d’oro” che dalle 500 app del 2008, anno del lancio, conta ora 1,8 milioni di applicazioni per ogni genere di attività, dalla creatività ai giochi, fino alla finanza, lo sport o l’informazione. Secondo i dati della causa che oppone il colosso guidato da Tim Cook a Epic, appena il 6% degli utenti di giochi su App Store nel 2017 sarebbe responsabile dell’88% della spesa complessiva di quell’anno, con oltre 750 dollari di spesa individuale media. Di quella piccola fetta, l’1% sborsa in media 2694 dollari in acquisti legati ai mobile game. Insomma, a trainare il settore c’è una porzione piuttosto piccola (ma disposta a spendere moltissimo) di utenti che si aggiunge a una nebulosa di acquisti magari sporadici, ma su titoli che raccolgono centinaia di milioni di giocatori, da Candy Crush Saga a Pokémon Go, passando per Empires & Puzzles fino al già citato Honor of Kings.

La causa con Epic Games

La sentenza della giudice Yvonne Gonzalez Rogers, all’inizio di settembre, è parsa accogliere molti dei punti di difesa di Apple nei confronti di Epic: è favorevole ad Apple in 9 dei 10 aspetti del dibattimento e, come avevamo spiegato, stabilisce che l’azienda non detiene un monopolio nel mercato della distribuzione delle app per smartphone. Eppure c’è un punto, l’unico su cui Epic ha avuto la meglio e affrontato anche da un accordo di Apple con le autorità giapponesi, che riguarda la possibilità per gli sviluppatori di informare i clienti di metodi di pagamento alternativi, e magari più economici, alla piattaforma di Apple.

Se gli sviluppi rimangono da chiarire (è vero che buona parte del successo di certi titoli passa unicamente dalla possibilità di poter essere scaricati, promossi e accessibili dall’App Store su un miliardo di iPhone nel mondo), certo un flusso di denaro potrebbe cominciare a uscire dal sistema finora estremamente efficace di Apple. Che secondo i numeri diffusi nel corso del processo (anche in questo caso, più volte pubblicamente contestati perfino da Tim Cook in persona) avrebbe partorito dalle vendite in-app di giochi su App Store un margine operativo del 79,6% nel 2018 e nel 2019. Insomma, la fetta del mobile gaming potrà apparire piccola in confronto ad altre voci del bilancio della Mela ma è fatta di puro margine, di profitti che restano all’azienda dopo avere sottratto i costi diretti associati alla vendita di beni e servizi.

Secondo Sensor Tower, il giro d’affari dell’App Store sarebbe stato nel 2019 di 15,9 miliardi di dollari, con il 69% di questa torta collegata proprio ai giochi. Secondo i calcoli effettuati sulla base dei documenti discussi nel corso del processo, come ha ricordato il Wsj, l’App Store peserebbe per oltre 12 miliardi di dollari sui risultati operativi. Quasi un dollaro su 5 fra quelli incassati dalla Mela. Soli i giochi, come accennato in precedenza, ne genererebbero 8,5 miliardi, due in più rispetto a quelli dei principali player del settore.

Apple ha risposto che tutti questi conti, fatti dal tribunale o da altre società esterne o consulenti incaricati dalle parti, non tengono conto di moltissimi costi dell’App Store (di cui il gruppo non ha mai provato a determinare la specifica profittabilità come business autonomo in virtù di indicazioni risalenti all’epoca di Jobs) e si traducono in margini che descrive troppo alti, perché includono appunto tutte le entrate, ma solo una frazione dei costi. Anche secondo il Wall Street Journal, è difficile insomma capire cosa accadrà: Epic farà appello e forse Apple tenterà di impedire comunicazioni e link alternativi nelle applicazioni scaricate dall’App Store.

