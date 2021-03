Motorola, che ora fa parte del gruppo Lenovo, ha presentato ufficialmente il Moto g100, decimo esemplare della famiglia “g”, al debutto nel 2013 e alla decima generazione. Lo smartphone presenta il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 870, versione ottimizzata dello Snapdragon 865 dell’anno scorso. Questo rende il Moto g100 il primo smartphone della serie a sfoggiare un processore del genere. Lo smartphone monta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che possono essere ulteriormente espansi utilizzando una scheda microSD.

Lo smartphone integra la suite di connettività “Ready For” , che è simile al DeX di Samsung, visto che permette di trasformare la visuale classica di Android in una simil-desktop, quando si collega il telefono ad un monitor o televisore, tramite cavetto USB-C/HDMI. Il display da 6,7 ;;pollici è dotato di una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz con supporto all’HDR10.

Sul retro, ci sono quattro fotocamere, con un sensore principale da 64 megapixel, un secondo da 16 megapixel, uno da 2 megapixel per catturare la profondità e un sensore ToF. La fotocamera è inoltre dotata di una funzione di audio zoom, in grado di catturare l’audio direzionale. Altre caratteristiche includono una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 20 W , connettività 5G (sub-6GHz), Android 11, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, un jack per cuffie da 3,5 mm e un pulsante Google Assistant dedicato.

Moto g100 sarà disponibile in Italia da fine marzo nella variante 8 GB/128 GB al prezzo di 599,90 euro, nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey. Per festeggiare il lancio della decima generazione, sarà possibile acquistare il telefono al prezzo promo di 499,90 euro dal 26 marzo al 18 aprile.



Fonte Ansa.it

