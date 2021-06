Se vi state chiedendo perché Elon Musk sarà a Torino il 23 e 24 settembre e cosa sia la Italian Tech Week, dovreste fare un salto all’indietro. Non lungo, un paio di anni esatti oggi. Dunque era il 28 giugno 2019 e a Torino si chiudeva la prima edizione della Italian Tech Week. L’anno prima gli stessi organizzatori avevano promosso il SEI Torino Forum portando sul palco di Talent Garden alcune star dell’innovazione (ne abbiamo parlato in questo Almanacco). La Italian Tech Week segnava una crescita importante non solo per la durata e per la location che consentiva la presenza di oltre mille fra imprenditori, studenti, innovatori e investitori. Alle Officine Grandi Riparazioni era in cartellone una chiusura con il botto: dopo il discorso di Fabiola Gianotti, direttrice del CERN di Ginevra, c’era il dialogo fra l’ideatore e amministratore di Spotify Daniel Ek con John Elkann, allora presidente di FCA e oggi, fra le altre cose, editore di questo giornale. Non era la prima volta di Elkann nei panni di intervistatore secondo la classica formula americana della fire side chat: nel 2017 aveva dialogato con Jeff Bezos in occasione dei primi 150 anni dello Stampa. Questo con Ek segnava il suo debutto sul palco della Tech Week che è promossa da SEI, la School of Entrepreneurship and Innovation nata nell’ambito della Fondazione Agnelli. Tutto chiaro adesso?

E insomma che si dissero Daniel Ek e John Elkann sul palco delle OGR? Se non avete voglia di vedere la sintesi video dell’incontro (dura appena 5 minuti, li vale tutti), vi dirò cosa riportarono i giornali. La Repubblica pose l’accento sulla questione del cambiamento climatico. Questo il post. “Ho incontrato Greta in Svezia e quello che mi ha colpito di più è che ha parlato davanti all’ex presidente Barack Obama e tanti imprenditori e ha iniziato il suo discorso dicendo che la crisi climatica è colpa nostra”. A dirlo è Daniel Ek, fondatore di Spotify, intervistato dal presidente di Fca, John Elkann sul palco dell’Ogr Sei Torino Forum. “Le prime cento aziende del mondo sono colpevoli del 70% di emissioni di anidride carbonica nel mondo – Ha proseguito Ek – Quindi tutti noi che viviamo in una situazione di privilegio siamo responsabili”. Dopo l’applauso della platea, ha preso la parola Elkann che ha concluso: “Ad essere ottimisti da qui a 25 anni la Greta sedicenne potrà crescere e far parte di una di queste 100 grandi aziende, per guidarla e per far si che si occupi dei problemi ambientali”.

Il resoconto della Stampa puntava di più sul profilo da startupper di Ek. Ecco i due passaggi chiave:

1) «La forma di istruzione dipende da dove veniamo. Fin da piccolo, a 4 anni ho iniziato a interessarmi alla musica e a 5 alla tecnologia. Mi sono sempre sentito libero di sbagliare e questo mi ha permesso di sperimentare. Dobbiamo pensare in grande e credere in noi stessi»;

2) «Il fallimento viene percepito in modo diverso da questa parte del mondo. In Europa dovremmo celebrare di più i fallimenti”.

Alla domanda sul perché i talenti europei spesso si trasferiscono negli Usa, Ek rispose: «Perché sono convinti che lì potranno avere successo. Io credo sia soprattutto una questione di mentalità. Dovremmo convincerli a tornare. Sono convinto che qui, in questa stanza, vedremo gli imprenditori di domani».

L’anno dopo alla Italian Tech Week era previsto Jack Ma, fondatore e amministratore di Alibaba. Causa Covid saltò tutto. Si riparte con Musk.