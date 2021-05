(ANSA) – MILANO, 27 MAG – Alla conferenza Build, che

Microsoft dedica alla sua community di sviluppatori, il Ceo

Satya Nadella ha fornito alcune anticipazioni su Windows 11,

prossimo aggiornamento del sistema operativo per computer,

atteso per fine anno. “La nuova generazione di Windows sarà

presentata nel corso dei prossimi mesi” ha annunciato il capo di

Microsoft. “Si tratta di uno degli aggiornamenti più

significativi di Windows negli ultimi dieci anni. Io stesso l’ho

provato e ne sono incredibilmente entusiasta”. Microsoft finora

non ha rivelato molto su Windows 11, nome in codice Sun Valley,

ma Nadella ha spiegato che il lavoro dietro le quinte ha

comportato una massiccia riprogettazione visuale dell’esperienza

utente. Ci saranno ad esempio nuove icone e la relativa

dismissione di quelle esistenti sin dall’arrivo di Windows 95;

gli angoli geometrici lasceranno spazio a forme più arrotondate

e anche il menu Start è stato rimodulato, per mostrare più

informazioni utili con il passare del tempo. Inoltre, è previsto

un nuovo Windows app store, allargato, dove gli sviluppatori

potranno inviare ogni tipologia di applicazione per Windows,

inclusi browser come Chrome o Firefox, fino ad oggi esclusi.

Questo permetterà, secondo gli esperti, di restituire uno

scenario simile a quello che interessa i negozi di app per

smartphone, App Store e Play Store, dove la presenza di un

programma ne certifica, almeno in parte, la sicurezza e

l’assenza di malware e virus. A dire il vero, Nadella non si è

rivolto a Windows con la numerazione “11”. Sin dal lancio di

Windows 10 infatti, Microsoft ha dichiarato di voler abbandonare

la sequenza numerica, lanciando semplicemente degli

aggiornamenti periodici, senza stravolgere l’idea di fondo del

software. (ANSA).



Fonte Ansa.it