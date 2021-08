Il 13 agosto 1866, nel piccolo comune torinese di Villar Perosa, nasce Giovanni Agnelli. Anzi, Giovanni Francesco Luigi Edoardo Aniceto Lorenzo Agnelli. Nel 1899, a 33 anni, fonderà la Fabbrica Italiana Automobili Torino, la Fiat, ed è per questo che lo ricordiamo in questo Almanacco.

Giovanni Agnelli era nato in una famiglia di proprietari terrieri ed era stato instradato alla carriera militare, ma era attratto dalla meccanica e dai progressi della rivoluzione industriale. La passione per le automobili gli venne dalla frequentazione del caffè torinese di madame Burello: qui si tennero le prime riunioni che portarono alla costituzione della Fiat.

Non è questa la sede per ricostruire le gesta di una figura che ha attraversato, da senatore del Regno, un’epoca tragica e complessa per morire alla fine della guerra, il 16 dicembre 1945. Ma va ricordato che è stato il nonno di Gianni Agnelli, l’Avvocato, che a sua volta era il nonno di John Elkann, che fra le altre cose è anche il nostro editore.