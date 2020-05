Oggi l’emergenza COVID19 ha lasciato ancora molti dubbi e incertezze sul nostro domani, sul come dovremmo pensare ai cambiamenti della nostra vita in merito le nostre abitudini, il distacco sociale, il lavoro ma soprattutto tutte le problematiche legate alla mobilità urbana e all’inquinamento, pilastri inconfutabili di una società in continua evoluzione. Proprio per questo motivo nasce I-Move, il rivoluzionario monopattino ripieghevole, pensato dal team di ITAMIA ENGINEERING per una mobilità sostenibile. Grazie alle sue dimensioni contenute, I-Move si ripone comodamente nel bagagliaio dell’auto o sotto il letto a casa e lo porti con te in treno, in aereo proprio come un trolley.

Perché I-Move è già una rivoluzione?

In poche parole I-Move è semplice, robusto, maneggevole, comodo perché ha un sellino e non lo guidi in equilibrio precario come un normale monopattino in circolazione, ripieghevole, ha una grande autonomia e puoi veramente sentirti libero di andare dove vuoi. Grazie al bonus statale lo acquisti con 500 euro di sconto e anche in piccolissime rate mensili, meno di un abbonamento ai mezzi pubblici. Itamia è una nuova start up innovativa che nasce con l’obiettivo di focalizzare lo sforzo e l’impegno di giovani e professionisti, che credono ancora nel paese Italia, concentrando le proprie aspettative e la loro professionalità nella ricerca e nello sviluppo.

Così Itamia crede, pianifica e realizza progetti inspirati a innovazione tecnologica sempre e comunque ecosostenibile, al 100% riciclabile. La ricerca e la natura come fonte indissolubile di idee, alimentano l’orgoglio di essere italiani, passando obbligatoriamente attraverso le nostre storiche ricchezze culturali cui il tempo, non potrà mai cancellare dal nostro DNA. Il design come passione, l’ingegneria come cultura e forza per plasmare nel tempo idee e progetti innovativi, orgogliosi e fieri del nostro lavoro con la voglia di essere sempre “numeri primi”.

#ItamiaEngineering; #ViviSostenibile; #CityUp; #Monopattino; #Prototipazione; #MonopattinoElettrico; #MobilitàSostenibile;

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram