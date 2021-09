Tre anni di lezioni in facoltà e tirocini in azienda per formare una nuova figura professionale: l’esperto in Intelligenza Artificiale. “È una richiesta che arriva dall’industria”, spiega il professor Claudio Cusano, coordinatore del corso di laurea inter-ateneo in Intelligenza artificiale, il primo in Italia, progettato e gestito dall’Università di Pavia con due atenei di Milano (Statale e Bicocca). “È una laurea triennale, quindi insegniamo subito l’intelligenza artificiale a chi è appena uscito dalle scuole superiori- spiega il docente di ingegneria informatica -. Ciò che ci distingue è aver aperto il nostro percorso accademico anche a discipline diverse da quelle direttamente riferibili all’intelligenza artificiale come l’informatica, la matematica, la fisica. Oltre alle basi scientifiche indispensabili a costruire sistemi di intelligenza artificiale, le lezioni includeranno la psicologia cognitiva, le neuroscienze e gli aspetti etico-legali”.

Evidenzia il coordinatore del corso di laurea triennale: “L’idea è quella che per studiare l’intelligenza artificiale è importante sapere come funziona l’intelligenza naturale. Inoltre questa tecnologia sta penetrando a tal punto nella nostra vita che serve una preparazione giuridica anche sulle interferenze nella società. Aspetti che fino a poco tempo fa erano del tutto fuori dai radar”. Sottolinea il professor Cusano: “Era una tendenza in atto già prima della pandemia, ma il Covid ha accelerato la digitalizzazione e ci ha reso più propensi a interagire con la tecnologia. Rendendo al contempo più rilevanti risvolti come le possibili violazioni della privacy”. Dal mercato arriva una forte richiesta di nuove professionalità. “Abbiamo avuto contatti con molte aziende che poi sono diventate nostre partner e fanno a gara per accogliere in nostri tirocinanti e fornire contenuti alle nostre lezioni – racconta il coordinatore del corso-. I settori di applicazione dell’intelligenza artificiale sono soprattutto la sanità, con le applicazioni alla salute nella diagnosi e nella cura, e l’industria 4.0 nella quale l’automazione procede sempre più celermente per l’esigenza di trovare processi e modalità produttive più flessibili ed efficienti. Tutto ciò che è legato alla società digitale interagisce con l’intelligenza artificiale e si cerca di fare in modo che ciò avvenga nel modo più naturale e immediato”. Numerosi gli esempi. “Nel comparto della telefonia gli smartphone sono dotati di applicazioni che supportano l’intelligenza artificiale: dai sensori di movimento alla videocamera. Tutte tecnologie che senza che ce ne accorgiamo abbiamo in tasca e ci legano all’intelligenza artificiale. Dall’assistente vocale sui telefonini ai sistemi di traduzione automatica e di riconoscimento per immagini”.

Un quarto dell’ultimo anno può essere speso in azienda. Al termine di esami e tirocini, i laureati possono accedere alla magistrale, attualmente in fase di progettazione. Due ulteriori anni di studi ed esperienze sul campo con un duplice indirizzo specialistico.