Qui gli venne l’idea di provare a costruire una chitarra migliore , lui che non ne avrebbe mai suonata una. Nacque così la Telecaster, siamo negli anni ‘50 e da allora è stato un crescendo continuo. Tutti i grandi del rock hanno suonato una Fender. E’ morto il 21 marzo 1991, trenta anni fa, con la fama di “autentico genio” , “l’uomo che ha cambiato tutto” .

Ha inventato qualcosa che non c’era prima. Prima ha fatto il tassista, l’agricoltore, il secondino . Era un impiegato contabile della società autostradale della California, quando la grande depressione seguita alla crisi del ’29 lo costrinse a inventarsi un lavoro: la sua passione era l’elettronica e aprì un negozio per riparare radio e amplificatori.

La storia del rock non sarebbe stata la stessa, se il 10 agosto 1909 non fosse venuto al mondo Leo Fender . Leggendario costruttore di chitarre e bassi elettrici che portano il suo nome, tecnicamente un liutaio, ma sarebbe più giusto definirlo un inventore.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy