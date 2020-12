(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Schermi grandi e ad altissima

risoluzione, processori veloci e fotocamere sempre più

performanti, ma non solo: gli smartphone più belli e costosi

portati sul mercato in questo 2020 – perfetti da far trovare

sotto l’albero di Natale – puntano a rimpiazzare le videocamere

professionali, con nuove tecnologie per stabilizzare le immagini

che consentono riprese di qualità anche in movimento. A proporli



