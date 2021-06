(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Dal piano del 5G ai primi mille

volontari del “servizio civile digitale”, fino alla

riqualificazione di vecchie opere sparse per la Penisola come lo

stadio Franchi di Firenze, per cui è già pronto il bando: a

questo serviranno i primi 25 miliardi del Recovery plan in

arrivo con il via libera di Bruxelles al piano italiano.

Nel 2021 partiranno più di un terzo delle linee di intervento

in programma di qui al 2026, oltre 120 su 323, per una spesa

totale di 13,8 miliardi dove la voce più consistente sono gli

incentivi di Transizione 4.0 (oltre 1,7 miliardi quest’anno) ma

che saranno distribuiti anche per l’avvio di tanti cantieri,

come quelli per il rilancio di Cinecittà.

Sono 300 i milioni di euro stanziati con il Recovery e

l’obiettivo è raddoppiare gli spazi e renderli più sostenibili e

green, rafforzando anche le produzioni virtuali e le attività

legate agli effetti speciali, la digitalizzazione dell’enorme

patrimonio di foto, scenografie, film, insieme all’investimento

sulle professionalità del futuro con scuole dedicate ai tanti

mestieri del cinema e persino una enorme piscina per le riprese

subacquee.

Tutti i progetti finanziati con i fondi europei saranno

costantemente monitorati per garantire il rispetto dei tempi:

per erogare le risorse, ogni sei mesi, Bruxelles verificherà

infatti il raggiungimenti di “milestones” e “target” indicati

dai governi nel piano. Intanto, i primi fondi saranno impiegati

in 123 progetti, alcuni attivi già da fine 2020, altri che sono

in rampa di lancio come il piano Italia 5G o 1 Gbps e che

potranno contare rispettivamente su 2,02 miliardi e 3,86

miliardi, tutti di prestiti. (ANSA).



Fonte Ansa.it