Funk è stata un’aviatrice iconica del secolo scorso. Quando la Nasa ha permesso ufficialmente alle donne di candidarsi come astronaute, nel 1976, Funk ha provato a fare domanda tre volte senza successo. Ora avrà finalmente una possibilità. Sulla stessa navicella, il prossimo 20 luglio, voleranno anche il fratello di Bezos e un altro passeggero che ha acquistato un biglietto nel corso di un’asta per circa 28 milioni di dollari.

Jeff Bezos ha svelato un’altra componente dell’equipaggio che, il prossimo 20 luglio, volerà per alcuni minuti nello spazio a bordo di una navicella Blue Origin, l’azienda aerospaziale guidata dal fondatore di Amazon. Si tratta di Wally Funk, 82enne, una delle partecipanti al programma spaziale “Mercury 13” che si svolse tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60.

