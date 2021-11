Il 12 novembre 1995 sul quotidiano L’Unione Sarda apparve una intervista straordinaria. Nicola Grauso, che meno di un anno prima aveva lanciato da Cagliari uno dei primissimi servizi al mondo di accesso ad Internet (Video On Line) raggiungendo in breve quasi un milione di utenti e lanciando iniziative a raffica che lo facevano sembrare un bizzarro incrocio fra un visionario e un invasato; insomma Nicola Grauso aveva dato una intervista per dire che intendeva dare Internet gratis in tutte le scuole. Nel 1995. Pensate quanto era avanti.

Il testo dell’intervista è stato recuperato grazie al lavoro di Alice Strano per una tesi pubblicata nel 2009 che ripercorre, documenti alla mano, l’incredibile ascesa e il sostanziale fallimento del progetto globale di Video On Line. Ne riparleremo. Qui vogliamo recuperare le cose che Grauso disse allora sulla necessità di portare Internet nelle scuole quando ancora la rete non era nelle case e negli uffici.

Il servizio di VOL (un software per accedere alla rete, una password, una email e l’assistenza telefonica diciotto ore al giorno) costava mezzo milioni di lire (circa 250 euro odierni). Ma Grauso era pronto a regalarlo alle scuole: «Preferiamo rinunciare a qualche entrata nel breve termine e contribuire invece a ridurre il gap che nel settore dell’informatica si è creato tra la scuola italiana e quella degli altri Paesi. Sono preoccupato, come cittadino ed imprenditore, dal ritardo con il quale il sistema scolastico italiano si avvicina all’informatica. Lo scarso utilizzo di mezzi come Internet nelle scuole è una vera bomba a tempo per il Paese e per le nuove generazioni».

Sembra di leggere le parole dei nostri ministri di oggi. Incredibile quanto fosse avanti, Grauso. Peccato non averlo capito allora.