Abbiamo messo alla prova la Nikon Z6 II, la versione più recente della fotocamera mirrorless professionale di fascia medio-alta del produttore giapponese.

La fotocamera ha un sensore BSI-CMOS da 24,5MP, stabilizzazione a 5 assi sul corpo macchina, un mirino elettronico da 3,85 milioni di punti, e una raffica fino a 14 frame per secondo.È una mirrorless che può soddisfare le esigenze degli amatori avanzati ma anche dei professionisti, a seconda dell’ottica Z-mount che vi si associa.

Anche la qualità dei video, che possono arrivare a una risoluzione di 4K 60p (con crop sul sensore) è molto buona. Nikon Z6 II ci è piaciuta: è una fotocamera dalle ottime prestazioni ed estremamente versatile. La concorrenza in questa fascia di mercato non manca, ma la Z6 II ha dalla sua il rapporto qualità-prezzo: si parte da circa 1800€ per il solo corpo macchina.

di Andrea Nepori