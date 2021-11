(ANSA) – MILANO, 03 NOV – Nintendo è l’ultima azienda

tecnologica ad essere colpita dalla carenza globale di

semiconduttori. Secondo un resoconto del quotidiano giapponese

Nikkei, il colosso produrrà circa il 20% in meno di console

Switch rispetto a quanto previsto, fino al 31 marzo 2022. La

stima passa da 30 milioni a 24 milioni di unità, in un periodo,

quello natalizio, fondamentale per i ricavi delle multinazionali

hi-tech. Un portavoce di Nintendo ha definito “scarsa” l’offerta

di semiconduttori e di elementi hardware in generale,

confermando la necessità per Nintendo di abbassare drasticamente

la produzione di Switch. Nell’ultimo rapporto finanziario

relativo al trimestre conclusosi a giugno, Nintendo aveva già

riconosciuto le criticità poste alla catena di fornitura

tecnologica. Una problematica che si era aggiunta ad una

situazione già di per sé non ottimale, per via dei rallentamenti

causati dalla pandemia di Covid e relativi blocchi produttivi.

“L”impatto esteso sia del Covid-19 che della carenza globale di

semiconduttori crea uno stato di continua incertezza, con la

possibilità di un ritardo futuro sulla nostra produzione.

Sebbene esistano questi e altri rischi imprevisti, continuiamo a

prendere tutte le misure necessarie per portare avanti il

lavoro”. Il mese scorso, Nintendo aveva lanciato una versione

aggiornata della Switch, con display Oled. Le unità sono andate

subito esaurite, in patria come nel resto del mondo, Italia

compresa. Domani, 4 novembre, la compagnia diffonderà il nuovo

rapporto sugli utili, relativo al trimestre da luglio ad agosto

2021. (ANSA).



Fonte Ansa.it