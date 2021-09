Con l’avvento degli abbonamenti (conosciuti anche come sottoscrizioni) non solo per piattaforme di video in streaming, ma anche per app e giochi di ogni natura, è difficile tenere sempre tutto sotto controllo e sapere quant’è la spesa mensile o annuale in cui si incorre. A chi non è capitato, almeno una volta, di ricevere una mail di conferma del rinnovo di un abbonamento per poi accorgersi che non serviva più? In questi casi, ci sono alcuni sistemi e app che aiutano a tenere sotto controllo la situazione e ad attivare in maniera semplice le procedure di annullamento del rinnovo. Per essere sicuri di non perdere niente, si possono anche usare insieme.

Come fare con iOS

Se la maggior parte delle app cui si è abbonati passa per l’App Store, un metodo efficace è il controllo tramite il sistema operativo. Basta andare in Impostazioni, poi cliccare sul proprio nome in alto, poi andare su Abbonamenti. Cliccando su ogni abbonamento è possibile disattivarlo direttamente a partire dal rinnovo successivo, tranne che per Apple Arcade: con il servizio di giochi, l’abbonamento viene annullato immediatamente.

Come fare con Android

Se invece è Android il sistema operativo che si usa di più, e tutti i pagamenti passano da li, si può sfruttare una funzionalità presente in Google Play, cliccando sull’icona in alto a destra del profilo dall’app, poi andando in Pagamenti e Abbonamenti e infine su Abbonamenti.

DoNotPay

DoNotPay si offre come “il primo robot-avvocato al mondo” ed è un’app che si collega al conto corrente bancario per controllare se ci siano non solo abbonamenti, ma anche commissioni non rimborsate e ogni genere di importo esigibile. L’app aiuta anche a richiedere assistenza presso i servizi delle piattaforme, ma anche con la burocrazia, sebbene quest’ultima funzioni solo negli Stati Uniti. Costa 36 dollari ogni 3 mesi ed è disponibile solo su iOS.

Bobby

Si può anche non pagare nulla e usare Bobby, un’app che con un’interfaccia molto semplice che permette di tenere una lista degli abbonamenti ricorrenti, impostando promemoria per i rinnovi e calcolando gli importi aggregati su base mensile.

WalletApp

WalletApp nasce come app di gestione delle finanze, ma è molto di più di questo: collegandosi ai conti correnti (supporta quasi tutti quelli italiani), analizza le transazioni e crea statistiche sulle entrate, sulle uscite e sulla liquidità disponibile. Una volta che tutte le transazioni sono state indicizzate, è possibile partire da una singola transazione per categorizzarla come abbonamento e l’app cercherà automaticamente tutte transazioni simili per aggregarle sotto lo stesso abbonamento. In questo modo, nella pagina di panoramica, l’app mostra anche le spese previste nei prossimi mesi basati sugli acquisti ricorrenti.

Fonte www.repubblica.it