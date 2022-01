(ANSA) – MILANO, 25 GEN – Nonostante la carenza di chip e la

lenta ripresa nella vendita di smartphone, con solo il +1%

nell’ultimo trimestre per gli analisti di Canalys, Apple si

prepara ad un 2022 ricco di nuovi prodotti. Per Mark Gurman di

Bloomberg, l’anno in corso vedrà “la più ampia gamma” di novità

da parte del colosso di Cupertino. Nella newsletter settimanale

dedicata ad Apple, Gurman afferma che l’azienda ha in procinto

di svelare dispositivi in ogni categoria di prodotto hi-tech in

cui è coinvolta. Si comincia con un aggiornamento del MacBook

Pro di fascia bassa, proseguendo poi con i computer fissi iMac

con schermo superiore ai 27 pollici e Mac Pro, un nuovo

portatile MacBook Air, un iPad Air, un iPad Pro, auricolari

AirPods Pro di seconda generazione, tre Apple Watch e per

finire, in ordine cronologico, i soliti quattro iPhone, in

misure differenti. Manca l’iPhone Se 3, il telefonino “economico” della Mela, che varie indiscrezioni danno per certo

già entro la primavera. Nessuna menzione per gli occhialini di

realtà aumentata e virtuale, su cui i laboratori di Apple

sarebbero ancora al lavoro. L’analista Ming-Chi Kuo ha parlato

di recente di un ritardo nella finalizzazione del prodotto, a

causa di alcune criticità legate all’utilizzo giornaliero e al

software. Gurman di Bloomberg ricorda che, anche per quest’anno,

le singole presentazioni si svolgeranno in forma virtuale, per

via della variante Omicron che rende ancora difficoltoso lo

svolgimento di eventi in presenza. Qualcosa potrebbe cambiare

per la conferenza che Apple dedica agli sviluppatori, la

Worldwide Developers Conference 2022. Fissato di solito a inizio

giugno, il meeting potrebbe aprire le sue porte ad un numero

ristretto di partecipanti, qualora la situazione sanitaria negli

Stati Uniti lo permettesse. (ANSA).



