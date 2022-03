I telefoni che arriveranno quest’anno, nella maggior parte dei casi, saranno eccellenti, interessanti, insoliti o innovativi. Abbiamo già visto la gamma Samsung Galaxy S22, che include un Samsung Galaxy S22 Ultra radicalmente diverso, e si parla di un’importante riprogettazione per l’iPhone 14 Pro, oltre ad una serie di nuovi telefoni pieghevoli. Quindi c’è molto all’orizzonte e parte di questi telefoni sono arrivati molto presto, già nei primi due mesi, ma con altri dei più grandi telefoni dell’anno, previsti nei prossimi mesi.

Siccome abbiamo sempre bisogno dei nostri telefoni per comunicare, cercare informazioni o giocare a giochi come Fowl Play Gold, ecco alcuni modelli che saranno disponibili quest’anno.

Red Magic 7 – il telefono perfetto per i veri gamers

Il Red Magic 7 ha tantissime caratteristiche che lo rendono uno dei migliori telefoni per gaming in questo momento. In seguito, andremo a vedere alcune di queste, iniziando con la prima che è il processore 4nm Snapdragon 8 Gen 1, che aiuta a gestire alcune funzionalità specifiche del giocatore. Può eseguire facilmente qualsiasi gioco per dispositivi mobili, come Asphalt 9, Call of Duty e così via.

Entrambi, sia il Red Magic 7 che il Red Magic 7 Pro hanno schermi AMOLED da 6,8 pollici con frequenze di aggiornamento elevate e frequenze di campionamento del tocco, e il Pro ha una fotocamera sotto il display. Il sistema di raffreddamento del Red Magic 7 è di gran lunga superiore a quello del suo predecessore. La ventola integrata è ora molto più silenziosa grazie a una riprogettazione interna. Il dispositivo ha anche un nuovo sistema di raffreddamento a nove strati chiamato ICE 8.0, che è accoppiato con un nuovo condotto di aspirazione dell’aria sul retro.

Il Red Magic 7, come tutti i telefoni da gioco, include una modalità di gioco chiamata Game Space, che ti consente di modificare varie impostazioni nel gioco per controllare la tua esperienza ed eseguire compiti speciali. È possibile modificare la luminosità, il turbofan, la frequenza di aggiornamento e altre impostazioni.

iPhone 14

Le voci sull’iPhone 14 si stanno scaldando e i nuovi iPhone di Apple potrebbero rappresentare i cambiamenti più significativi degli ultimi anni. Finora, sappiamo che ci sarò un nuovo design più snello, un chip A 16 Bionic più veloce, e una nuova fotocamera principale più nitida. I modelli di iPhone 14 Pro dovrebbero ricevere gli aggiornamenti più radicali, con Face ID sotto il display e una fotocamera frontale perforata che sostituisce la tacca. Un’altra possibile caratteristica è quella di connettersi tramite USB-C.

Secondo alcune voci, l’iPhone 14 avrà bordi piatti e sembrerà un iPhone 12 incrociato con un iPhone 4. Tuttavia, quei bordi potrebbero includere un pulsante muto e un gruppo di pulsanti arrotondati per il volume centrale, che ricorda l’iPhone 4. Inoltre, i lati dell’iPhone 14 potrebbero essere realizzati in titanio, rendendolo più forte e resistente dei precedenti iPhone, mentre il retro manterrebbe la finitura in vetro ma con una finitura satinata. C’è anche una fotocamera con triplo obiettivo e una porta Lightning visibile.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 ha molte aspettative da soddisfare. Mentre il Galaxy Z Fold 3 fu considerato il “miglior telefono pieghevole” quando è stato rilasciato, il mercato dei telefoni pieghevoli è diventato molto più affollato da allora e quindi affinché Samsung riesca a mantenere il titolo dovrà impressionare tutti con la nuova versione. Questo dovrebbe essere il prossimo telefono pieghevole di Samsung e il prossimo membro della serie di smartphone Fold che si trasforma in mini-tablet.

La più recente perdita di Samsung Galaxy Z Fold 4 indica che avrà uno schermo principale da 7,56 pollici e un display di copertura da 6,19 pollici, che sarebbe molto simile al Galaxy Z Fold 3. Secondo le stesse fonti, avrà uno slot per lo stilo S Pen e il design sarà per il resto simile a quello dello Z Fold 3, con l’obiettivo di migliorare la durata. Secondo alcune voci, Samsung equipaggerà il Galaxy Z Fold 4 con una fotocamera sotto il display, simile al Galaxy Z Fold 3, ma questa volta sarà meno visibile sotto lo schermo e apparentemente sarà in grado di scattare foto migliori.

Questi sono solo alcuni dei tanti modelli di telefono che arriveranno quest’anno, quindi siate preparati a tutto.