Anche Ikea arriva su TikTok, il social network più amato dai giovanissimi (ma non solo da loro): il noto marchio di arredamento punta alla cosiddetta Generazione Z con la campagna “ThatsOkBoomer”.

Il nome si rifà all’espressione “ok, boomer”, modo di dire con cui i più giovani prendono in giro i più grandi e la loro (presunta) incapacità di capire il punto di vista e i bisogni della nuova generazione. Per Ikea Italia, questo vuole dire condividere e raccontare l’importanza di promuovere una casa che tenga in considerazione anche le esigenze della Gen Z: le clip caratterizzate dall’hashtag “ThatsOkBoomer” racconteranno dunque “con ironia e spontaneità” la convivenza tra le due generazioni grazie a testimonial d’eccezione come i cantanti Madame ed Elio.

Lei, classe 2002, descritta come un “emblema di una generazione fluida che vuole vivere le proprie emozioni liberamente, lontana da stereotipi e limitazioni”, nel video di debutto di Ikea su TikTok dialoga con Elio, che decisamente è fra i boomer musicali più amati della scena italiana, anche mostrando il differente approccio dei due agli spazi abitativi di una casa.

Matteo Bellini, media manager di Ikea Italia, ha spiegato che “abbiamo voluto trattare con ironia un tema da sempre centrale, ma che nell’ultimo anno ha acquisito un’urgenza maggiore a causa della contingenza che ci ha coinvolto tutti: la condivisione degli spazi abitativi tra figli e genitori. Ikea vuole farsi portavoce delle esigenze della Gen Z, dimostrando come sia possibile trovare soluzioni che rendano la casa il luogo di un incontro positivo, nel rispetto delle esigenze diverse e comprensibili e dei reciproci spazi. La pandemia ha imposto una riorganizzazione ancora più intelligente degli spazi abitativi, cui Ikea ha risposto con la combinazione infinita delle sue soluzioni”.

E quindi Madame ed Elio portano in scena le situazioni che vivono quotidianamente figli e genitori, muovendosi tra i diversi ambienti della casa, il cui stile riflette un dualismo nelle prospettive, sino alla scena finale ambientata in salotto, dove le differenze trovano la sintesi perfetta nella valorizzazione delle preferenze stilistiche di entrambe le generazioni, che appaiono come complementari ed essenziali al risultato finale. Non è (ovviamente) finita, perché la comunicazione di Ikea su TikTok proseguirà attraverso la pubblicazione di video con consigli e soluzioni che vedranno protagonisti i dipendenti dell’azienda.