Il comparto fotografico di Oppo A74 5G, in vendita anche nella versione 4G, e Oppo 54 5G, supportato dall’AI, è composto da una fotocamera principale da 48Mp (foto di risoluzione fino a 108mp), una grandangolare da 8Mp, una monocromatica da 2Mp e una macro da 2Mp. La fotocamera principale posteriore è da da 48Mp. Inoltre, entrambi i telefoni possiedono una fotocamera frontale da 16MP. Sono entrambi alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 480 5G. Oppo A74 5G, nella configurazione 6Gb+128 Gb, è disponibile in Italia in esclusiva con Tim, ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Infine, Oppo A54 5G, nella configurazione 4Gb RAM+64Gb, è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 269,99 euro nei colori Fluid Black e Fantastic Purple.

(Oppo A54 5G)

