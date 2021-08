Già alla fine del 2018, la Wuhan AutoChips ha iniziato a produrre in proprio microchip molto complessi. E grazie alle sue innovazioni tecnologiche – destinate alla guida autonoma, alla connettività e al controllo dei veicoli – Wuhan AutoChips ha stretto fino ad oggi partnership con oltre 100 clienti chiave del settore, tra cui Changan Auto, Great Wall Motor, Li Auto, Saic, Nio, Byd, Changan e numerosi fornitori di primo livello.

AutoChips, una consociata interamente controllata dal colosso Hefei AutoChips, ha completato la sua raccolta di finanziamenti destinati a NavInfo – la società cinese di mappatura e mobilità intelligente – arrivando a un totale di 1,31 miliardi di euro. La quota più significativa di questo aumento del capitale è andata al colosso cinese degli smartphone Oppo che, a differenza deile Case rivali Huawei e Xiaomi, non sembra intenzionata ad entrare direttamente nella produzione e vendita di auto, quanto piuttosto a presidiare il ricco settore della componentistica ‘nobile’ come appunto i semiconduttori MCU automotive.

